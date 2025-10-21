alexander stubbdonald trumpeurópai néppártfinnország
Nagyvilág

Trumppal golfozik Európa közvetítőembere, akivel szemben Orbán egykor Manfred Weber mellé állt

Kira Hofmann / Photothek / Getty Images
Alexander Stubb 2024. május 8-án Berlinben.
admin Szegő Iván Miklós
2025. 10. 21. 15:04
Kira Hofmann / Photothek / Getty Images
Alexander Stubb 2024. május 8-án Berlinben.
Talán sosem lett volna finn államfő Alexander Stubb-ból, ha Orbán Viktor nem fúrja őt módszeresen 2018-ban. A Fidesz akkor még az Európai Néppárt (EPP) tagja volt, így Orbán ellenállása is hozzájárult, hogy ne Stubb legyen az EPP csúcsjelöltje az európai választáson, hanem a német Manfred Weber. A konzervatívok között liberálisnak számító finn politikus így az Európai Bizottság élére sem kerülhetett. Ám azóta nemcsak finn elnök lett, hanem az EU befolyásos vezetői közé emelkedett: hídszerepet tölt be az USA és az unió közt, jó viszonyt ápolva golfpartnerével, Donald Trumppal. Stubb „közvetítésre született”: apja svéd, anyja finn nyelvű, oldalági rokonai magyarok, felesége pedig angol.

„Néhányan a nemzetközi médiából talán azon tűnődnek, hogy miért van itt Finnország elnöke” – vetette fel gyakorlatilag önmagának Alexander Stubb idén augusztusban azon a washingtoni eseményen, amelyen Donald Trump amerikai elnök európai vezető politikusokat üdvözölt a Fehér Házban. A megbeszélések tárgya az esetleges ukrajnai békemegállapodás volt, és Volodimir Zelenszkij mellett jelen volt a NATO főtitkára, az Európai Bizottság elnöke, valamint Franciaország, Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság vezetői. És persze Stubb, egy 5,6 millió lakosú ország elnöke.

De hogyan is került a Fehér Házba Stubb? A válasz egyszerű: mestere a Trumppal való barátkozásnak. Míg a legtöbb európai vezető írásos emlékeztetőkkel és jegyzetekkel felfegyverkezve érkezik az elnökhöz, a finn politikus márciusban egy golfütővel jelent meg Mar-a-Lagóban, Trump floridai birtokán. Stubb, az egykori válogatott golfozó, kihívta Trumpot egy körre, estére pedig az amerikai elnök a sajtónak már a Helsinkiből érkezett „nagyon jó barátjáról” beszélt. S azóta Stubb reggelei gyakran Trump telefonhívásával kezdődnek.

„Azt, hogy golfozás közben sikerült neki más fényben bemutatni, miként működik Putyin, kiemelten fontosnak értékelik a finn médiában” – mondta a 24.hu-nak Vereb-Dér Botond, a Finnországban élő magyar újságíró, a Suomi–Unkari (Finnország–Magyarország) című lap főszerkesztője.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Bulgária felett repülhet Putyin Magyarországra
Szijjártó kijelentette: a kormány minden jogi eszközt megragad, hogy meggátolja az orosz energia betiltását célzó javaslatot
Trump: Soha nem mondtam, hogy Ukrajna megnyeri a háborút
Politico: szavazati jog nélküli tagságot kínálhat az EU Ukrajnának
Zsolti bácsi szimbólumától a kémiai kasztráláson át a honfoglaló Magyar Péterig – azonnali kérdések a parlamentben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik