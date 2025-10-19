Csak néhányat kortyolt a sörnek hitt italból a 21 éves férfi, aki belehalt a mérgezésbe

Egy fiatal férfi néhány nappal azután meghalt, hogy beleivott egy sörnek hitt italba – írja a LadBible.

Aiden Sagala 2023 márciusában, miután végzett a munkahelyén, hazatért az új-zélandi Aucklandbe, ahol a nővére férjének társaságában kinyitott egy doboz sört, amelyet a főnökétől kapott ajándékba. A Kanadából importált Honey Bear Beer márkájú italnak azonban furcsa íze volt: Sagala csak néhány kortyot tudott belőle meginni, a sógora, Billy Anelusi pedig azonnal kiköpte, ahogy belekóstolt.

Olyan íze volt, mint a vegyszerekkel ízesített tengeri sónak. Mondtam neki, hogy nem nyeltem le teljesen

– emlékezett az áldozat sógora.

A mindössze 21 éves férfi, miután beleivott a sós ízű italba, hirtelen rosszul lett, és pánikolva hívta az anyját. A sógora a feleségének telefonált, aki hazasietett, és újraélesztette a testvérét. A fiatal férfihez kihívták a mentőket, de az egészségi állapota ettől kezdve rohamosan romlani kezdett, kómába esett és öt nappal később meghalt a kórházban. Mint utóbb kiderült, a sörnek hitt ital valójában folyékony metamfetaminnal volt tele, amelyből egyetlen korty is halálos. Sagala halála után a rendőrök elindították a Levendula hadműveletet, amelynek során több mint 700 kilogramm Kanadából importált metamfetamint foglaltak le juharsziruppal és sörrel teli konténerekben, többek között Indiában és az Egyesült Államokban is.

Azóta két férfit vádoltak meg a férfi halálával kapcsolatban, köztük főnökét, Himatjit „Jimmy” Kahlont, aki 21 év börtönbüntetést kapott, illetve egy másik férfire, Baltej Singhre 22 év szabadságvesztést szabtak ki.

Korábban arról írtunk hogy halálos mennyiségű metamfetamint tartalmazó „cukorkák” is voltak egy új-zélandi jótékonysági szervezet szeretetcsomagjaiban, de már egy 46 milliós LEGO-gyűjteményt is lefoglaltak a droglaborban razziázó ausztrál rendőrök.