Saját örökbefogadott lánya késelhette meg az újonnan megválasztott polgármestert Németországban

Életveszélyes állapotban szállították kórházba kedden a Ruhr-vidéki Herdecke újonnan megválasztott polgármesterét. Az 57 éves helyi politikust, Iris Stalzert az otthonában többször megszúrták. A rendőrség először hajtóvadászatot indított az elkövető ellen, de a gyanú hamar a nő két örökbefogadott gyermekére, 15 éves fiára és 17 éves lányára terelődött – a mentőket a lány értesítette.

A Spiegel kedden azt írta, hogy az örökbefogadott fiút bilincsben vitték el a helyszínről, ugyanakkor azt is kiderítették, hogy nyáron, a családi házban a 17 éves lány támadt rá késsel az anyjára. A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerdán azt írta, hogy a lányt gyanúsítják a polgármesternő megkéselésével.

A lap azt írta, hogy a ház pincéjében a rendőrök olyan nyomokat találtak, amelyek arra utalnak, hogy a bűncselekmény odalent történt. Jens Rautenberg, a gyilkossági csoport vezetője azt mondta, hogy Iris Stalzer ezután a földszintre vonszolta magát, ahol a rendőrök megtalálták. A ház szobáiban a rendőrök két kést és az elkövető(k) által viselt ruhákat is találtak. A rendőrök kezdetben nem tudták egyértelműen azonosítani a ruházatot, ezért szétválasztották a két gyermeket, és bevitték őket a kapitányságra.

A gyilkossági csoport vezetője közölte, hogy a polgármesternőt késő este hallgatták ki, és „a lányát gyanúsította meg.” Ez összhangban van a bűncselekmény helyszínén talált bizonyítékokkal.

Az ügyészség súlyos testi sértés miatt nyomoz, a tinédzsert azonban egyelőre nem állítják bíróság elé. Bernd Haldorn ügyész szerint nincs ok a letartóztatására. A rendőrség őrizetben tartja ugyan, de várhatóan szabadon engedik, és a testvérével együtt még szerdán átadják az ifjúságvédelmi hivatalnak.

Az indítékkal kapcsolatban egyelőre nem lehet végleges nyilatkozatot tenni. A lány kihallgatása még folyamatban van. Az ügyész számos korábbi megállapítás van a családon belüli konfliktusokkal kapcsolatban, és a gyerekek nem ismeretlenek a rendőrség számára. Azt azonban, hogy a fiú milyen mértékben lehet érintett a bűncselekményben, még nem sikerült megállapítani.

Iris Stalzer a herdeckei polgármester-választás szeptember 28-i második fordulójában 52,2 százalékkal nyert a kereszténydemokrata jelölttel, Fabian Conrad Haas-szal szemben. A politikusnő civilben munkajogi ügyvéd, de évek óta politizál a mintegy 23 ezer fős, jómódú városban.