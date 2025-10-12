Joe Biden megkezdte a sugárkezelést

Idén májusban derült ki, hogy Joe Bidennél a prosztatarák egy agresszív változatát diagnosztizálták. A daganat a 2-től (legenyhébb) 10-ig (legagresszívabb) terjedő, úgynevezett Gleason-skálán 9-est kapott, és áttétet is képzett a csontokban.

Most pedig az is kiderült, hogy a volt amerikai elnök nemrégiben megkezdte a sugárterápiát, ami mellett hormonkezelést is kap – közölte szóvivője a CNN-nel. Azt nem tudni, pontosan mikor kezdődött meg a terápia, a lap forrásai szerint azonban azt állítják, néhány hete volt az első alkalom.

A volt amerikai elnök stábja korábban azt mondta, bár a daganat agresszív, de jól reagál a kezelésekre.

A 82 éves Joe Biden bőréből szeptemberben műtéti úton távolították el a rákos sejteket. A Mohs-műtétnek nevezett beavatkozást gyakran alkalmazzák a leggyakoribb bőrrákfajták kezelésére, ilyenkor a rákos bőrszövet rétegeit távolítják el.