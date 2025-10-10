A pusztító japán cunami után 14 évvel azonosították egy gyerekáldozat földi maradványait

Tizenkét évvel a 2011-es, nagy erejű földrengés kiváltotta pusztító cunami után bukkantak rá Japánban egy, a katasztrófában eltűnt hatéves kislány maradványaira, amelyeket mostanra sikerült azonosítani – közölte pénteken a szigetország rendőrsége.

A helyi hatóságok a sajtónak elmondták, hogy egy romeltakarítást végző munkás 2023 februárjában bukkant állkapocsmaradványokra és fogdarabokra a Honsú-sziget északi részén lévő Mijagi prefektúrában. Az Aszahi Sinbun című japán lap úgy tudja, a maradványokat egy építkezési területen találták meg.

A későbbi DNS-vizsgálat kimutatta, hogy az emberi maradványok a cunamiban eltűnt Jamane Nacuszéhez tartoznak. Nacusze a szökőár idején a szomszédos Ivate prefektúra partmenti városában, Jamadában lévő otthonában tartózkodott, és onnan sodorta magával az ár.

A lap megszólaltatta a kislány családtagjait is, akik köszönetet mondtak a hatóságoknak, amiért végre lezárhatták a fájdalmas ügyet.

A 2011-es, 9-es erősségű földrengés és az azt követő szökőár súlyosan megrongálta a fukusimai atomerőművet. A cunami csaknem 16 ezer ember halálát okozta a távol-keleti országban, 2520 pedig a mai napig is eltűntként van nyilvántartva.

A Fukusima-1 erőmű balesetét az évszázad legnagyobb nukleáris katasztrófájának nyilvánították.

(MTI)