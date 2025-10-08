Kopogtat az elitváltás az amerikai média ajtaján

Miért lehet érdekes Magyarországról nézve egy olyan médiapiaci hír, miszerint a Paramount Skydance vállalatcsoport felvásárolt egy viszonylag kicsi újságot, majd annak alapítóját kinevezte a teljes hírszolgáltatás vezetőjévé? Bari Weiss The Free Press című lapját nagyjából 150 millió dollárnyi készpénzért és részvényért vette meg a CBS televíziót működtető Paramount, az alapító pedig így a CBS legendás hírműsorainak vezetője lett.

Amitől a CBS legendás műsorainak munkatársai egyből a falra másztak. A felvásárlásról szóló információ senkit nem lephetett meg, ugyanis hónapok óta nyíltan pletykáltak róla az Egyesült Államokban. Magyarországon ugyanakkor azért érdemes olvasni róla, mert hosszú távra szóló következtetéseket vonhatunk le belőle arról, merre tart a sajtó Amerikában – és ezt a mintát követve az egész világon.

Annak ugyanis, hogy az amerikai sajtó merre halad, még az olyan országokban is van jelentősége, ahol – mint például Magyarországon – alapvetően a német sajtóminta volt a meghatározó. A globális kapitalizmus viszont végül csak elérte, hogy mind a terjesztési modellek, mind az újságírói szerepfelfogás és hangvétel jobban igazodjon az angolszász sajtóvilághoz.

A The Free Press felvásárlását sokféle narratívával le lehet írni.

Az egyik központi szereplője Donald Trump.