Kimentették az Everesten rekedt túrázókat

Biztonságos helyre szállították azt a több száz túrázót, akik a Mount Everest keleti oldalán rekedtek – írja az AP.

Szombat este heves vihar csapott le a környékre – a vihar a térség több pontján is pusztított, Nepálban már több mint 50 halálos áldozatot követeltek az árvizek. Az Everest keleti lejtőinél péntek este kezdődött a heves havazás, majd hétvégén tovább erősödött, több száz túrázót csapdába ejtve a 4200 méteres magasságban lévő Karma-völgynél. Tegnap számoltunk be arról, hogy 350 embert már biztonságba helyeztek, de nagyjából 200 ember még mindig mentésre szorul.

Az AP cikke szerint néhány túrázó kihűlt, és közülük mintegy tucatnyit élelmiszerrel, gyógyszerekkel, fűtéssel és oxigénnel felszerelt mentőcsapatok kísértek le a találkozási pontra.