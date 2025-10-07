pintér lászlómount everestmentőakcióhegymászás
„Ennek nincs köze a hegymászáshoz” – turistákat ejtett foglyul a vihar, még zajlik a mentés az Everesten

ROBERT KAY / AFP (Illusztráció)
admin Csákó Anna
2025. 10. 07. 18:01
ROBERT KAY / AFP (Illusztráció)
350 embert már evakuáltak, de még további 200 turista várja, hogy elhagyhassa a Himalája keleti oldalán fekvő Karma-völgyet, miután a térséget erős vihar sújtotta a hétvégén. A mentőakció helyiek, hegymászók, mentők és tűzoltók közreműködésével zajlik, amelynek részleteiről Pintér Lászlót, a Mozgásvilág hegymászás szakújságíróját kérdeztük.

Még mindig folynak a mentési munkálatok, hogy a Mount Everest közelében tomboló hóviharba került túrázók biztonságba érjenek. A vihar a térség több pontján is pusztított, Nepálban már több mint 50 halálos áldozatot követeltek az árvizek. Az Everest keleti lejtőinél péntek este kezdődött a heves havazás, majd hétvégén tovább erősödött, több száz túrázót csapdába ejtve a 4200 méteres magasságban lévő Karma-völgynél. Habár nehézkesen lehet hírekhez jutni a kínai állami médiából, állítólag minden ott rekedt emberrel felvették a kapcsolatot, és 350 embert már biztonságba helyeztek, azonban nagyjából 200 emberről a legutóbbi hírek szerint úgy tudni, hogy még mindig mentésre szorul.

„Kétségtelenül ez volt a legszélsőségesebb időjárás, amivel valaha találkoztam túráim során. Nagyjából hússzor jártam már a Himalájában, de ilyen időjárást még soha nem tapasztaltam” – mesélte egy 27 éves túrázó, Dong Shuchang a BBC-nek.

Royal Geographical Society / Getty Images Az Everest-hegy az Upper Karma-völgyből. A.F.R. Wollaston. Everest-expedíció, 1921.

A kínai férfi beszámolt róla, hogy a csúszós úton, amelyen többször elesett, sokan haladtak lefelé egy csoportban, és látták, ahogyan a mentők felfelé tartanak, hogy a hegy mélyén lévőket evakuálják. A vihar idején körülbelül 700 ember tartózkodhatott az Everest keleti Kangsung-lejtőjéhez vezető Karma-völgynél, de az ott lévők többsége nem hegymászó, csak turista – mint azt Pintér László, a Mozgásvilág hegymászás szakújságíróját mondta lapunknak.

Ennek nincs köze a hegymászáshoz. A turistáknak összeállítanak néhány napos kirándulásokat, amik a Mount Everest északi alaptáborát is érintik, de ez még egy autóval is megközelíthető hely. Az Everest szezonja tavasszal van, ott ilyenkor nincs senki, talán egyetlen expedíció tevékenykedik az északi oldalon, Jim Morrisonék próbálnak lesíelni. Szóval ezt az egész világ benézte, ez nem az a sztori, hogy le kell menteni a hegymászókat a hegyről.

