Trump Chicago alá vezényelte a texasi Nemzeti Gárda csapatait

admin Dienes Gábriel
2025. 10. 07. 20:44
Chicago környékére vezényelték a texasi Nemzeti Gárda csapatait, írja a Guardian. Illinois állam legnagyobb városa a sokadik demokrata vezetésű metropolisz, amely ellen Donald Trump a bűnözésre hivatkozva bevetni készül az amerikai hadsereget.

Chicagóban már az elmúlt hetekben is fokozott erővel léptek fel az USA bevándorlási hivatalának, az ICE-nak a fegyveres ügynökei. A utóbbi időben egyre erőszakosabbá váltak az összecsapások a nagyváros melletti Broadview területén, ahol a rendőrség könnygázzal és paprikagázzal oszlatta a tüntetőket.

Illinois állam és Chicago városa megpróbálta bíróságon indítvány segítségével megakadályozni, hogy a Trump-kormány bevethesse a hadsereget a területükön, az ügyben eljáró kerületi bíró azonban elutasította a keresetet.

