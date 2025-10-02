Dán miniszterelnök: Nem engedem, hogy Orbán Viktor egyedül dönthessen egész Európa jövőjéről

Orbán Viktor magyar miniszterelnök azért blokkolja Ukrajna európai integrációját, mert hazájában választási kampány zajlik – mondta újságírói kérdésre válaszolva Volodimir Zelenszkij csütörtökön Koppenhágában. A sajtóeseményt az Európai Politikai Közösség (EPC) hetedik csúcstalálkozója után tartotta a dán kormányfővel közösen.

Zelenszkij kijelentette: „Ami Ukrajna Európai Unióhoz való közeledésének blokkolását illeti, senki sem tudja ezt megakadályozni, mert ez Ukrajna akarata, és ennek megfelelően Európa döntése, hogy a jövőben Ukrajnát az EU tagjaként lássa. Természetesen minden az egységen és a közös döntésen múlik.” Megjegyezte azt is, hogy Oroszország agresszióját éppen Ukrajna EU-csatlakozási törekvései váltották ki.

A dán miniszterelnök, Mette Frederiksen hangsúlyozta: nem lehet arany középutat találni Ukrajna EU-csatlakozása és Orbán Viktor javaslata között, miszerint stratégiai partnerségi megállapodást kellene kötni, miközben Ukrajna kívül maradna az Európai Unión.

Nem engedem, hogy egyetlen ország, és főként nem Viktor Orbán dönthessen egész Európa jövőjéről

jelentette ki Frederiksen.

Zelenszkij korábban a sajtótájékoztatón arról beszélt: Oroszország a fronton nem érte el idei céljait, sok hibát vét, ezért a háború befejezése érdekében most kell fokozni a nyomást Moszkvára.

„Ma sokat beszéltünk a harcok helyzetéről Ukrajnában, arról, hogyan állítják meg katonáink az orosz rohamokat. Oroszország sok mindent tervezett erre az évre, de messze nem ért el sokat. Ez a mi katonáinknak és azoknak köszönhető, akik segítenek nekünk. Emellett (Oroszország) sok hibát is vét” – idézte az Ukrinform Zelenszkijt. Hozzátette, hogy éppen ezért szükséges most fokozni a nyomást Moszkvára, és felszólította az európai országokat, hogy mondjanak le az Oroszországgal folytatott olajkereskedelemről.

Az ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy Donald Trump amerikai elnökkel folytatott megbeszélése után Ukrajna további fegyvereket kap majd távoli célpontok elleni csapásokhoz Oroszország területén, a saját rendszereiken felül. „Eddig csak a saját, távolsági célokra alkalmas fegyverrendszereinket használtuk” – mondta, hozzátéve: Ukrajna mindent megtesz annak érdekében, hogy politikai, gazdasági és katonai téren is biztosítsa az Egyesült Államok támogatását.

(MTI)