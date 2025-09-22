Kémkedés miatt gépfegyverrel végzett ki három palesztint a Hamász Gázában

Az iszlamista Hamász terrorszervezet nagy tömeg jelenlétében kivégzett vasárnap este három palesztint, akiket Izraelnek történő kémkedéssel vádolt.

Videofelvételeken tették közzé a három „izraeli ügynök” kivégzését, akiket a tömeg ujjongása és a fegyveresek „Allahu akbar” kiáltásai közepette gépfegyverrel lőttek agyon Gáza város szívében.

Az egyik holttestre feliratot tettek:

fegyveres zsoldosok — eljött az idő, hogy levágjuk a fejeteket.

Egy magasrangú Hamász-forrás azt tette közzé a szervezet belső csatornáin, hogy az elmúlt három napon további öt, kémkedéssel gyanúsított palesztin adta meg magát, és a szervezet biztonsági erői kihallgatásukon dolgoznak.

Még nyitva áll az ajtó, hogy visszatérjenek népük keblébe

– közölték.

Vasárnap az izraeli hadsereg (IDF) bejelentette, hogy az újabb, harmadik hadosztály is bevonult Gázavárosba. Az IDF közleménye szerint már ezek az erők is megkezdték a működést a Hamász városi erődjeiben. Az IDF becslése szerint eddig több mint 550 ezer civil hagyta el a várost, és halad a déli humanitárius menedékhelyek felé.

A Hamász üdvözölte, és „fontos lépésnek” nevezte a palesztin államot elismerő országok nyilatkozatát, de kijelentette, hogy „ezt gyakorlati lépéseknek kell kísérniük”. A terrorszervezet közzétett egy listát ezekről a lépésekről:

a háború és a Júdeára, Szamáriára és Jeruzsálemre irányuló annektálási és judaizálási tervek azonnali befejezése; Izrael elszigetelése és izraeli vezetők nemzetközi bíróságok elé állítása. Ez az elismerés fontos lépés egy palesztin állam felállítása felé, amelynek fővárosa Jeruzsálem lesz. Ez elismeri küzdelmünket, állhatatos ellenállásunkat és áldozatainkat a felszabadulás és a visszatérés útján

– olvasható a Hamász közleményében.

A Hamász továbbra is erőszakkal akadályozza, hogy a civilek elhagyják a harcok térségét. A Hamász nem védi Gázaváros lakóit, hanem feláldozza őket. Erőink éjjel-nappap, minden követ megmozgatva azon dolgoznak, hogy visszahozzuk túszainkat, megsemmisítsük a Hamász terroralagútjait, és biztonságosabb frontszakaszt biztosítsunk mindenki számára

– nyilatkozta az IDF szóvivője, Efi Defrin a külföldi médiának.