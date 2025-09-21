A cseh elnök szerint a NATO lelőhetné az oroszok légtérsértő gépeit

Határozottan kell fellépnünk, és ha jogsértések történnek, ennek megfelelően kell reagálnunk, beleértve a katonai intézkedéseket is. Akkor Oroszország nagyon gyorsan rájön, hogy hibát követett el, és túllépett egy határt. Sajnos egy nagyon törékeny helyzet alakulna ki, de nem lehet engedni a gonosznak

– mondta Petr Pavel cseh elnök a cseh közszolgálati tévének, a nyilatkozatot a Kyev Independent alapján a Hvg.hu idézte.

Az elmúlt hetekben Oroszország többször is megsértette NATO-tagállamok légterét. Először Lengyelország felett jelentek meg drónok, utána Románia következett, majd pénteken három orosz vadászbombázó repült be Észtországba.

Pavel – aki korábban a Cseh Fegyveres Erők vezérkari főnöke, illetve a NATO Katonai Bizottságának elnöke volt – szerint ez jelentős eszkaláció az európai biztonság szempontjából, amiért egyértelműen Oroszország a felelős.

Pavel arra is emlékeztetett, hogy Moszkva már korábban is tett hasonló lépéseket, például Törökországgal szemben 2015-ben, annak a vége az lett, hogy egy orosz gépet lelőtt a török légierő. Úgy véli, ha Európa csak szóbeli választ ad az ilyen provokációkra, akkor Oroszország nem áll le.

Ez teljesen felelőtlen viselkedés, mivel a légtér megsértése okot adhat a védelmi mechanizmusok aktiválására, nevezetesen egy ilyen repülőgép lelövésére. És ezt természetesen sem az oroszok, sem mi nem akarnánk

– mondta a cseh politikus.