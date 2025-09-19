Nem csak az észt, hanem a lengyel légteret is megsértette két orosz gép

Pénteken nem csak az észt, hanem a lengyel légteret is megsértette két orosz vadászgép a Balti-tengeri Petrobaltic tengeri fúrótorony biztonsági övezetében – közölte pénteken a lengyel határőrség. Hozzátették, hogy az incidensről értesítették a fegyveres erőket és más szolgálatokat.

Ez azt jelenti, hogy pénteken összesen öt orosz vadászrepülő sértette meg a NATO légterét. Ahogy azt korábban írtuk, három MiG-31-es repült be Észtország felé, és Tallinn irányába haladva 12 percet töltöttek az észt légtérben.

Hivatalos közlések szerint az MTI azt írja, hogy a gépeknek nem volt repülési terve leadva, és a transzponderük (radar-válaszjeladó) sem volt bekapcsolva, az észt légiirányító szolgálatokkal sem voltak kapcsolatban.

Az észt külügy behívatta az orosz ügyvivőt, Kristen Michal észt miniszterelnök pedig közölte, hogy országa kérni fogja a NATO Alapszerződése 4. cikkelyének aktiválását, amely konzultációt ír elő a szövetségeseket között az egyik tagállam fenyegetettsége esetére.