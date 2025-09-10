ursula von der leyeneurópai bizottságeurópai parlamenteuropoli
Otthagyták Magyarországot

2025. 09. 10. 16:27
Ursula von der Leyen szerdai beszéde nemcsak azért volt érdekes, amiről beszélt, hanem azért is, amiről nem. Magyarország már nem megoldandó probléma, hanem valami, amin a többség átlépett.

Ursula von der Leyen felöltözött Winston Churchillnek, és szavakkal próbált (a függetlenségéért és a szabadságáért) harcoló Európát teremteni. Az Európai Bizottság elnöke szerda reggel Strasbourgban elmondta szokásos beszédét az Európai Unió helyzetéről. Ez a szónoklat alapvetően az amerikai politikai kultúra szüleménye, még a címe is majdnem ugyanaz, mint az amerikai elnök évente, a Kongresszus előtt elmondott beszédének.

A beszédek hangulat is olyan, mintha a bizottság elnöke egy valódi államszövetséget vezetne. Ám az amerikai elnök felhatalmazása közvetlen, a politikai hatalma jelentős, különösen a bizottság elnökéhez képest. Ezért amikor az USA elnöke értékeli a politikai helyzetet és jelent be új programokat, azoknak általában közvetlenebb hatása van, mint ha az Európai Bizottság elnöke teszi ezt.

Ettől függetlenül a szándék és az irány egyértelmű. Von der Leyen első ciklusa is a hatalom központosításáról és a megerősített elnöki hatáskörről szólt, és a második ciklusában is errefelé szeretne haladni. Akadnak persze kihívások.

