Von der Leyen: Európa harcban van

Cikkünk frissül.

Európa harcban van. Egy olyan kontinensért, amely független és szabad, a demokráciáért és a szabadságunkért, hogy saját magunk döntsünk a sorsunkról. Ez a harc a jövőnkről szól. Sokat gondolkodtam rajta, hogy ezzel kezdjem-e a beszédemet. Az európaiak nem szoktak hozzá, hogy ilyen szavakat használunk, hiszen Európa egy békeprojekt.

– mondta el Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a szokásos nyárvégi State of the European Union (Az Európai Unió helyzete) beszédében, amelyet az amerikai elnök éves kongresszus előtti beszédéről mintázott az unió. Von der Leyen Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén beszélt, pont aznap, amikor nagy mennyiségű orosz drón hatolt be Lengyelország légterébe, hogy a lengyel légierő elpusztítsa őket.

Von der Leyen szerint az európaiak folyamatosan nézik a jeleneteket, amelyek Gázából és Ukrajnából jönnek, és egyszerűen nem maradt ideje arra, hogy halogassa a döntést. Miközben a világ hatalmi vonalait újrahúzzák, Európának harcolnia kell.

Egy új Európának kell felemelkednie.

– mondta von der Leyen. Szerinte ez Európa függetlenségének ideje. A mostani helyzet arról szól, hogy meglegyen a szabadságunk és erőnk, hogy a saját sorsunkat meghatározzuk.

Hányszor hallottam, hogy Európa nem képes valamire, a járványtól a helyreállítási alapon át Ukrajna támogatásáig. És Európa mindig képes volt rá. De a kérdés most az: van Európának bátorsága, hogy harcoljon, és érzi-e a sürgetést.

Von der Leyen szerint európai egységre van szükség az intézmények és a parlament demokráciapárti erejei között. Ő meg akarja erősíteni ezt a demokráciapárti többséget, mert ez az egyetlen, ami képes Európát szolgálni.

A bizottság elnöke később elmondta Szása és Ljudmila történetét. A fiatal Szását elrabolták az oroszok, az elfoglalt területekre vitték, de fel tudta hívni a nagyanyját, aki megkerülve a frontot Oroszországig ment, hogy visszavigye Ukrajnába. Az édesanyját még mindig nem találják. Szása és Ljudmila a teremben hallgatta a beszédet, von der Leyen később tapsot kért nekik.

Elmondta, hogy minden ukrán gyereket megpróbálnak visszahozni Oroszországból, és mindent megtesznek, hogy diplomáciai úton zárják le ezt a háborút.

De látjuk, Oroszország mit ért diplomácia alatt.

– mondta, felhoztva, hogy egy hete a nyugdíjukra váró civileket bombáztak le az oroszok, ma pedig Ukrajnába hatolt be tíznél több Sahíd drón.

Európa Lengyelországgal van.

– mondta, amit állva tapsoltak meg a képviselők.

Von der Leyen szerint nem csak az európai állampolgároknak kell kifizetnie Ukrajna védelmét, mert ez Oroszország háborúja. Bejelentette, hogy dolgoznak egy olyan módszeren, amivel ezt a lefoglalt orosz vagyonból tudják megtenni. A befagyasztott orosz vagyok terhére hitelt adnak Ukrajnának, úgy, hogy nem nyúlnak a lefoglalt pénzhez. A hitelt közösen jegyzik majd, és Ukrajnának csak később kell visszafizetnie. Ezzel Ukrajna védelmét fogják finanszírozni.

Az elnök úgy írta le Ukrajna szembenállását, mint ahol az ukrán találékonyság áll szemben Oroszország hadiiparával. Ukrajnát úgy fogják támogatni, hogy ezt a hadiipart ellensúlyozzák. Bejelentette, hogy Európa hatmilliárd eurót fordít arra, hogy Ukrajnával közösen drónipart hozzon létre.

Azt is elmondta, hogy a hadifejlesztésekre adott SAFE-keretet teljesen felhasználták, 19 ország jelentkezett érte, de bónuszt fognak adni azoknak, akik a lehető legjobban támogatják Ukrajnát és ukrán fegyvereket vásárolnak belőle. Létrehoznak egy Keleti Szárny Őrséget (East Flank Watch)is, amely a Baltikumtól délre figyeli meg a keleti határvonalat. Von der Leyen az elmúlt hetekben az EU keleti határvonalát járta végig a tagállamok vezetőivel.

Európa egy ötlet. A szabadság és a közös erő ötlete.

– mondta von der Leyen, aki szerint eredetileg is ezért jött létre az unió, és most is ugyanolyan ez az ötlet, mint korábban. Elmondta, hogy nem szabad lassulnia a bővítésnek, mert újraegyesítésre van szükség.

Ami Gázában történik, megrázta a világot. Emberek ételre várva halnak meg, a gyerekekkel a karjaikban. Az emberek alkotta éhezés soha nem lehet a háború eszköze. Ennek az emberiség érdekében véget kell vetni.

– mondta. Szerinte a Palesztin Hatóság pénzügyi elsorvasztása és az izraeli miniszterek egyre radikálisabb szavai ellene mennek a kétállami megoldásnak. Itt elmondta, hogy új csomagot jelent be a gázai helyzet kezelésére.

A bizottság szerinte mindent meg fog tenni, amit egyedül meg tud. A kétoldalú támogatást Izraellel felfüggesztik, minden támogatást felfüggesztenek, ami nem az izraeli civil szférát vagy a Yad Vashemet érintik. Szankciókat vetnek ki a szélsőségesekre és az erőszakos telepesekre. A kereskedelmi társulási megállapodást részben felfüggesztik.

Tudom, hogy itt nehéz többséget találni, és minden döntés túl sok lesz az egyik oldalnak, túl kevés a másiknak.

– mondta. Létrehoznak egy palesztin adománycsoportot, amellyel Gáza újjáépítésére gyűjtenek majd. A Gázával kapcsolatos rész volt az első, amikor von der Leyen nem csak tapsot, hanem bekiabálásokat is kapott. Arról is beszélt, hogy a Hamásszal nem lehet együttműködni, mert ez egy terrorszervezet, ami a saját népét nyomja el.

Ezután rátért a versenyképességre, a közönségből szinte hangos nyögéseket lehetett hallani. Von der Leyen szerint az iparági szervezetekkel való egyeztetések után arra jutottak, hogy mindenki azt akarja, hogy könnyebb legyen Európában vállalkozni. Azt ígérte, évi nyolcmilliárd eurónyi költséget spórol majd meg a már benyújtott omnibusz javaslat az európai cégeknek, és jön majd másik hasonló javaslat is. Létrehoznak egy európai alapot, amelyben cégekkel közösen támogatják majd a feltörekvő iparágakat. Az IMF felmérésére hivatkozott, amely szerint az EU belső határai 45 százalékos vámot jelentenek a kereskedelemben, és sokszor száz százalékosat a szolgáltatásokban.

Bejelentette, hogy be fog mutatni egy egységes piac tervet 2028-ig, amely az EU legfontosabb piacainál nyitná meg az egységes piacot. Arról is beszélt, hogy az európai AI létrehozásának alapköveibe fognak befektetni, és európai mesterséges intelligencia gigagyárakat hoznak létre. Szerinte a privátszektor nagyon lelkes volt, hogy részt vehessenek ebben. A nap folyamán a legnagyobb európai cégek vezetőivel fog találkozni, hogy az együttműködésről beszéljenek.

Elindítanak egy akkumulátorgyorsító csomagot, amellyel az akkumulátor-gyárak létrehozását szeretnék felgyorsítani. Arról is beszélt, hogy a keresletet is növelni kell, ezért egy Made in Europe követelményt is bemutatnak majd a közbeszerzésekben. Ez azt jelenti, hogy előnyben fogják részesíteni az Európában gyártott termékeket. Egy ipari felgyorsító törvényjavaslatot is benyújtanak majd, amivel az ipart szeretnék felpörgetni.

Von der Leyen szerint az acélipar túltermelése lenyomja az árakat, amitől kevesebben akarnak tisztán előállított acélt venni. Ezért létrehoznak egy olyan eszközt, ami a fair versenyt támogatja majd az acéliparban. Elindítanak egy minőségi munkák törvényt, és kidolgoznak egy európai szegénység elleni javaslatot is. Emellett egy megélhetést segítő és energiaárakat stabilizáló javaslatot is be fognak nyújtani.

Tudjuk, mi vitte fel az árakat. A függőség az orosz olajtól. Ideje teljesen leállni a koszos orosz fosszilis energiáról.

– mondta. Hozzátette, hogy több tiszta energiát kell gyártani Európában, amit az atomenergiával kezdenének, és a megújulókkal folytatnák. Úgynevezett energiaautópályák létrehozását is bejelentette, amely összekötné a nagy áramhálózatokat.

A lakhatási válsággal kapcsolatban arról beszélt, hogy ez nem egyszerűen olyan válság, ahol a lakásokkal van probléma, ez egy teljes társadalmi válság, ami széttépi a társadalmakat. Bemutatják Európa első lakhatási programját, ami helyi szinten fogja figyelembe venni a helyzetet. A cél, hogy minél könnyebb legyen új házakat építeni. Erre egy nagy csúcstalálkozót is létrehoznak majd.

Az autóiparról elmondta, hogy kis, megfizethető árú autókat kell támogatni, mert ezek jelentik a gazdaság alapját. Erre egy tervet is létre fognak hozni. Szerinte szükség van egy európai e-autó programra, amellyel az Európában gyártott autókat támogatják. Ezen a ponton a beszéd során először fütyülték ki von der Leyent.

Az Egyesült Államokkal való kereskedelmi viszonyunk a legfontosabb. Több mint 500 milliárd eurónyi terméket exportálunk évente, és állások milliói függenek ettől. Soha nem fogunk állásokkal játszani.

– mondta von der Leyen, aki szerint meg kellett őrizni a hozzáférést az amerikai piachoz, és ez volt a lehető legjobb megállapodás. Szerinte az is fontos, hogy ez előnyt jelent az európaiaknak a többiekkel szemben, mert nekik rosszabb feltételeik lettek.

De a szabályozás ránk tartozik, mindig mi fogunk dönteni a törvényeink betartásáról.

– mondta. Bejelentette, hogy év végéig Indiával is meg akarnak állapodni a kereskedelemről.

Európa megpróbálja bevonzani a legjobb tudósokat is. Egy 500 milliós csomagot jelentett be, amellyel a tudósokat szeretnék Európába vonzani, mert szerinte a tudománynak nincsenek határai, és Európának fel kell lépnie ott, ahol mások nem lépnek fel. Ennek jegyében egy világméretű egészségügyi kezdeményezést is bejelentett.

A bizottság elnöke szerint szükség van egy éves jogállami ciklusra, amely időben azonosítja, mi történik az Európai Unión belül a jogállammal.

A jogállam tisztelete kötelező az európai forrásokhoz. Most és a jövőben is.

– mondta el. Létrehoznak egy új európai központot is, amely a külföldi beavatkozásokat felügyeli majd az EU-n belül a kamuhírekben. Szerinte a média védelme is fontos, ezért elindítanak egy médiareziliencia programot, amely a független újságírást fogja támogatni. A következő büdzsében pedig jelentősen megnövelik a média támogatását.