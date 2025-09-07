Fehér cápa végzett egy szörfössel Ausztráliában

Életét vesztette egy szörfös miután fehér cápa támadt rá egy népszerű sydney-i strandon. Az ausztrál hatóságok drónokat és helikoptert vetettek be a partszakasz megfigyelésére – írja az MTI.

A baleset szombaton történt, miközben a férfi barátaival szörfözött. A rendőrség közlése szerint az áldozatot más szörfösök húzták ki a vízből, de túl sok vért vesztett és a helyszínen meghalt. 2022 óta ez volt az cápatámadásos haláleset Sydney-ben, akkor egy úszó vesztette életét egy strandon.

Vasárnap az érintett partszakaszt lezárva tartották, miközben az állam fő vízi mentőszervezete drónokat és helikoptert vetett be a terület átfésülésére, hogy megtalálják a cápát. További eszközöket is telepítettek, amelyek műholdas technológiát használnak, hogy értesítsék a hatóságokat, ha egy cápa horogra akad a csalival ellátott horgászzsinórra.

A kormány cápa-biológusai az áldozat szörfdeszkájának fényképeit értékelve megállapították, hogy a támadásért valószínűleg egy mintegy 3,4–3,6 méter hosszú fehér cápa felelős. A szombati eset volt a negyedik halálos cápatámadás Ausztráliában 2025-ben.