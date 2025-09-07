cápatámadásfehér cápacápacápák
Nagyvilág

Fehér cápa végzett egy szörfössel Ausztráliában

Philip Thurston / Getty Images
admin Stéger Dávid
2025. 09. 07. 08:11
Philip Thurston / Getty Images

Életét vesztette egy szörfös miután fehér cápa támadt rá egy népszerű sydney-i strandon. Az ausztrál hatóságok drónokat és helikoptert vetettek be a partszakasz megfigyelésére – írja az MTI.

A baleset szombaton történt, miközben a férfi barátaival szörfözött. A rendőrség közlése szerint az áldozatot más szörfösök húzták ki a vízből, de túl sok vért vesztett és a helyszínen meghalt. 2022 óta ez volt az cápatámadásos haláleset Sydney-ben, akkor egy úszó vesztette életét egy strandon.

Vasárnap az érintett partszakaszt lezárva tartották, miközben az állam fő vízi mentőszervezete drónokat és helikoptert vetett be a terület átfésülésére, hogy megtalálják a cápát. További eszközöket is telepítettek, amelyek műholdas technológiát használnak, hogy értesítsék a hatóságokat, ha egy cápa horogra akad a csalival ellátott horgászzsinórra.

A kormány cápa-biológusai az áldozat szörfdeszkájának fényképeit értékelve megállapították, hogy a támadásért valószínűleg egy mintegy 3,4–3,6 méter hosszú fehér cápa felelős. A szombati eset volt a negyedik halálos cápatámadás Ausztráliában 2025-ben.

Kapcsolódó
A 18 éves szörfoktató elmesélte, milyen volt, amikor kis híján felfalta egy cápa
„Egyszerűen megragadott a lábamnál fogva, lerántott a deszkámról” – mondta a floridai fiatalember.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Először ért orosz rakétatalálat ukrán kormányzati épületet
„Nem fogom arrébb rakni a házunkat!” – két méter híján végtelen szabadság a rejtett dunakeszi vízi faluban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik