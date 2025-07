A 18 éves szörfoktató elmesélte, milyen volt, amikor kis híján felfalta egy cápa

Egy szörfoktatóként dolgozó floridai kamasz a múlt pénteken cápatámadás áldozata lett – számolt be róla az NBC News a a hatóságok tájékoztatása alapján. A 18 éves Sam Hollis épp az Orlandótól mintegy 100 kilométerre található New Smyrna Beachen oktatta az egyik tanítványát a szörfözés rejtelmeire, amikor egy cápa megragadta az egyik lábát, és berántotta a vízbe.

Azonban a kisgyermekkora óta szörföző fiatalembernek akkora szerencséje volt, hogy ki tudott szabadulni a cápa fogainak szorításából, és a vízből is kimenekült – így még aznap kórházba szállították.

Az egyik helyi tévécsatornának nyilatkozva Hollis úgy elevenítette fel a hátborzongató élményt, hogy nem sokkal a támadás előtt elsodorta egy nagy hullám, majd, amikor visszaült a deszkájára, de a lábai még a vízben lógtak, akkor a semmiből hirtelen előbukkant egy cápa.

Egyszerűen megragadott a lábamnál fogva, lerántott a deszkámról, és azt gondolhatta, hogy »megeszlek mint egy kis harapnivalót, ember«. Én meg nem akartam, hogy megegyen, úgyhogy megrúgtam

– mondta Hollis a kórházi ágyában fekve a WESH 2 Newsnak nyilatkozva.

A rúgás után a cápa el is távolodott Harristől, aki ezután el is tudott úszni az állat közeléből. A partra érve pedig mentőt hívtak hozzá, és a harapások okozta lábsérüléseinek ellátása végett kórházba szállították. De a fiatalember sérülései szerencsére nem voltak életveszélyesek, és azóta már ki is engedték a kórházból.

Az egész fiatalkorát az óceánnak és a szörfözésnek szentelő Hollis emellett azt is elárulta, hogy tisztában van a szenvedélyével járó kockázatokkal, ezért egyáltalán nem érte meglepetésként a cápatámadás. És már alig várja, hogy visszaállhasson a deszkájára.

„Nem lehet elég ok, hogy abbahagyd, amit szeretsz, ha valami rossz történt veled” – mondta a fiatalember, majd azzal folytatta, hogy

Ez az első dolog, amit szeretnék, hogy visszamehessek a vízre, mert szerintem fontos, hogy ne hagyjuk, hogy egy ilyen élmény meghatározhasson valamit, amit szeretünk.

Az NBC News beszámolója szerint New Smyrna Beach egyébként világviszonylatban is a cápatámadások fővárosának számít, hiszen az elmúlt egy hónapban a fiatal szörfoktatót ért támadás már a harmadik ilyen eset volt, és a városban az 1980-as évek óta több mint 300 cápatámadást regisztráltak.