Vecsajacsaj került az ellenség kormányfőjét lebácsizó miniszterelnök székébe

A thaiföldi kabinet szombaton Pumtam Vecsajacsaj miniszterelnök-helyettest nevezte ki ügyvezető miniszterelnöknek, miután az alkotmánybíróság eltávolította hivatalából Paetongtarn Sinavatra kormányfőt.
Az alkotmánybíróság azután döntött így, hogy alkotmányos etikai szabályok megsértésében bűnösnek találta Sinavatrát egy kiszivárgott telefonbeszélgetés ügyében.
A thaiföldi alkotmány előírja, hogy amíg nem lép hivatalba új kormány, az átmeneti időszakra ügyvezető kabinetet kell kinevezni.
Szombaton bejelentették azt is, hogy szeptember 3-5. között összeül a parlament, amelynek az alsóháza szavaz az új kormányfőről.
Az alkotmánybíróság határozata szerint a harminckilenc éves, alig egy éve hivatalban lévő kormányfő a Thaiföld és Kambodzsa közötti, május végi halálos határincidens után:
engesztelő hangnemben” beszélt a szomszéd ország volt kormányfőjével, Hun Sennel, és hajlandóságot mutatott a korábbi vezető követeléseinek elfogadására.
A telefonban Sinavatra a thai hadsereg határövezetért felelős parancsnokát „ellenségként” emlegette, Hun Sent pedig a diplomáciai szabályoktól eltérően „bácsinak” szólította, és arra biztatta, hogy ne vegye figyelembe a tábornok szavait.
Thaiföld és Kambodzsa régóta vitában áll egymással a mintegy nyolcszáz kilométer hosszú közös határuk pontatlan kijelölése miatt, melyet nagyrészt az Indokína francia megszállása idején kötött megállapodások határoznak meg.
A júliusban kötött tűzszünetről annak idején beszámoltunk.