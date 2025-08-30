Lvivben meggyilkolták az ukrán parlament volt elnökét

Agyonlőtték Andrij Parubijt, az ukrán parlament volt elnökét Lvivben szombaton.

Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlte a Telegram-csatornáján.

Hozzátette:

a belügyminiszter és a főügyész számolt be a Lvivben elkövetett „szörnyű gyilkosság” első ismert körülményeiről.

Az elkövetőt keresi a rendőrség.

Andrij Parubij 1971. január 31-én született a Lvivi régióban.

2014. február 27. és augusztus 7. között az ukrán Biztonsági Tanács titkára volt.

2016. április 14. és 2019. augusztus 29. között a parlament elnöke volt.

Aktívan részt vett a 2014-es Majdan téri tüntetésekben.

2018. november 1-jén fölkerült Oroszország szankciós listájára.