Szijjártó Péter válasza az ukránoknak: „Ez nem a mi háborúnk, nem vagyunk felelősek érte, ne provokáljatok”

Szajki Bálint / 24.hu
admin Rugli Tamás
2025. 08. 28. 17:59
Szajki Bálint / 24.hu

Szégyentelen dolognak titulálta a nap folyamán Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a magyar külügy azon lépését, hogy kitiltották Magyarországról – és a bejelentés szerint az egész schengeni övezetből – Robert Brovdi ukrán parancsnokot, aki a Barátság-kőolajvezeték elleni legutóbbi ukrán támadást vezette. Az ukrán külügyminisztert azért hozta ki különösen a sodrából a lépés, mert azt nem sokkal azt követően jelentette be Szijjártó Péter, hogy az oroszok az éjjel Kijevet lőtték, aminek következtében gyerekek is meghaltak.

Ugyanebben a bejegyzésben jelentette be Szibiha, hogy Ukrajna hasonló súlyú válaszlépéseket fog tenni. Szijjártó Péter az X-en reagált ukrán kollégája bejegyzésére, a következő szavakkal:

Ez nem a mi háborúnk! Nem mi vagyunk a felelősek érte, nem mi indítottuk, és nem is vettünk benne részt. Ne provokáljatok minket, ne kockáztassátok az energiabiztonságunkat, és ne próbáljatok belerángatni minket a háborútokba!

Az egyébként kárpátaljai magyar gyökerekkel bíró, és „Magyar” hívójelű Brovdi már délután reagált arra, hogy Szijjártó kitiltotta Magyarországról: megüzente a magyar külügyminiszternek, hogy feldughatja a seggébe a szankcióit, illetve, hogy nagy falat lenne a magyar kormánynak, hogy kitiltsák őt a schengeni övezetből. Hogy tényleg így lenne, annak ebben cikkben jártunk utána.

