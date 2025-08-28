Szijjártó Péter válasza az ukránoknak: „Ez nem a mi háborúnk, nem vagyunk felelősek érte, ne provokáljatok”

Szégyentelen dolognak titulálta a nap folyamán Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a magyar külügy azon lépését, hogy kitiltották Magyarországról – és a bejelentés szerint az egész schengeni övezetből – Robert Brovdi ukrán parancsnokot, aki a Barátság-kőolajvezeték elleni legutóbbi ukrán támadást vezette. Az ukrán külügyminisztert azért hozta ki különösen a sodrából a lépés, mert azt nem sokkal azt követően jelentette be Szijjártó Péter, hogy az oroszok az éjjel Kijevet lőtték, aminek következtében gyerekek is meghaltak.

Ugyanebben a bejegyzésben jelentette be Szibiha, hogy Ukrajna hasonló súlyú válaszlépéseket fog tenni. Szijjártó Péter az X-en reagált ukrán kollégája bejegyzésére, a következő szavakkal:

Ez nem a mi háborúnk! Nem mi vagyunk a felelősek érte, nem mi indítottuk, és nem is vettünk benne részt. Ne provokáljatok minket, ne kockáztassátok az energiabiztonságunkat, és ne próbáljatok belerángatni minket a háborútokba!

This is not our war! We are not responsible for it, we did not launch it, we have not been participating in it. Stop provoking us, stop risking our energy security, and stop making efforts to drag us into your war! https://t.co/tMuv9bW5JW — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 28, 2025

Az egyébként kárpátaljai magyar gyökerekkel bíró, és „Magyar” hívójelű Brovdi már délután reagált arra, hogy Szijjártó kitiltotta Magyarországról: megüzente a magyar külügyminiszternek, hogy feldughatja a seggébe a szankcióit, illetve, hogy nagy falat lenne a magyar kormánynak, hogy kitiltsák őt a schengeni övezetből. Hogy tényleg így lenne, annak ebben cikkben jártunk utána.