Nagy-Britannia meghosszabbítja és kiterjeszti az ukrán katonák kiképzési programját, legalább 2026 végéig – tájékoztatott róla a brit védelmi minisztérium hétfőn.

Az Interflex keretében eddig több mint 50 ezer ukrán katona részesült kiképzésben Nagy-Britannia területén, a kiképzési programot másodszor hosszabbítja meg a brit kormány.

A korábbi menetrend alapján a kiképzések 2024-ben véget értek volna, de már abban az évben döntés született arról, hogy a program legalább 2025 végéig folytatódik. Ezt az időtartamot hosszabbították meg most további egy évvel.

A londoni védelmi minisztérium bejelentette azt is, hogy az Interflex programot fokozatosan átalakítja, és a hangsúlyt az alapszintű hadszíntéri műveleti képességek tanítására összpontosító rövid kurzusokról a katonai vezetők és a kiképzők oktatására helyezi át.

Ennek alapján két új program indul: az egyik szakaszvezetők és rajparancsnokok kiképzését célozza, a másik arra irányul, hogy az ukrán hadsereg saját kiképzőtisztjeinek számát növelje.

Az Interflex képzései eredetileg öt hétig tartottak és alapszintű hadszíntéri műveletek oktatására összpontosultak, de ezeket héthetes kurzusokká bővítették és a résztvevők a parancsnoki szintű feladatok ellátásához szükséges tudásanyagot is elsajátíthatják – áll a brit védelmi tárca tájékoztatásában.

A minisztérium által ismertetett új felmérés szerint a brit kiképzési program parancsnoki kurzusain részt vevő ukrán tisztek 83 százaléka érzi magát alkalmasabbnak arra, hogy biztosítsa az általa vezényelt alakulatok tagjainak életben maradását a hadszíntéren, 93 százalékuk pedig arról számolt be, hogy nagyobb hatékonysággal tudja a parancsnoksága alá tartozó egységeket halálos műveletek végrehajtására vezényelni.

A londoni védelmi tárca adatai szerint a Nagy-Britannia és más országok által nyújtott kiképzésnek figyelemreméltó hadszíntéri eredményei vannak: a háború kezdete óta az ukrán erők több mint négyezer orosz harckocsit semmisítettek meg, miközben Ukrajna 1250 karckocsit vesztett.

A minisztérium szerint a frontokról érkező beszámolók arra vallanak, hogy Oroszország összességében több mint kétszer annyi páncélozott harcjárművet vesztett, mint Ukrajna.

(MTI)