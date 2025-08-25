orosz-ukrán háborúherszonpolgármester
Előtte-utána: három év után szabadult Herszon volt polgármestere az orosz fogságból

24.hu
2025. 08. 25. 07:27

Több mint három év után szabadult az orosz fogságból Herszon polgármestere, Volodimir Mikolajenko, szúrta ki a 444. Mikolajenkót több társával együtt az ukrán függetlenség napján egy fogolycsere keretében engedték el.

Az ukrán foglyok hazatéréséről készült videóban Mikolajenko azt mondta, sok fiatal nehezen bírta a fogságban, többen öngyilkosok lettek, de erről nem akar most többet beszélni „ezen az ünnepnapon”.

Krisztina Berdinszkih ukrán újságíró tette közzé „előtte/utána” fotót Facebook-oldalán a polgármesterről:

