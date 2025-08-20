Kigyulladt az amerikai USS New Orleans hadihajó Japánban

Tűz ütött ki a New Orleans nevű amerikai hadihajón Okinava prefektúra közelében Japánban – számolt be a Metro. A japán közmédia megosztott egy felvételt, amelyen látható, hogy tombolnak a lángok, miközben a hajó lehorgonyzik az urumai „White Beach” néven ismert amerikai kikötőben. A tűz helyi idő szerint szerda délután 5 órakor keletkezett, a legénység és a partiőrség is küzdött a lángok megfékezéséért.

Footage showing firefighting ships with the Japanese Coast Guard fighting a fire onboard the San Antonio-Class Amphibious Transport Dock, USS New Orleans (LPD-18), off the coast of Okinawa, Japan. pic.twitter.com/czcUFgvSO8 — OSINTdefender (@sentdefender) August 20, 2025



Egy amerikai tengerészgyalogsági tisztviselő a Military Timesnak elmondta, a tűz kitörésekor nem tartózkodott tengerészgyalogos a New Orleans fedélzetén. Egyelőre nem tudni sérültekről, és az sem tisztázott, hogy miért keletkezett tűz a hadihajón, illetve hogy sikerült-e már azóta eloltani a lángokat.

A amerikai haditengerészet egyelőre nem adott ki hivatalos nyilatkozatot, így a kár mértéke és a hajó állapota sem ismert.

A USS New Orleans egy kétéltű szállítódokk, 208 méter hosszú és becslések szerint 700 tengerészgyalogos szállítására képes, háború idején ez a szám 800-ra emelkedik.