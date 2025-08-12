„Szánalmas és gyenge” – Orbán orosz–európai csúcstalálkozót sürgetve üzent Brüsszelnek

Ha minden a terv szerint halad, pénteken végre egy asztalhoz ül VlagyimirPutyin és DonaldTrump, kettejük találkozójától pedig azt várja a világ, hogy valahogy végre pontot tesznek a több mint három éve húzódó orosz–ukrán háború végére. Bár teljesen kiszámíthatatlan, hogy mi fog történni a csúcson, nem zárható ki, hogy a két elnök aláír valamilyen megállapodást a konfliktussal kapcsolatban.

A találkozó előtt az Európai Tanács kiadott egy nyilatkozatot, melyben kifejezték elismerésüket Trump felé, amiért erőfeszítéseket tesz a konfliktus lezárása érdekében, de mind neki, mind Putyinnak megüzenték, hogy olyan békemegállapodást kell kötni, ami „stabilitást és biztonságot teremt, tiszteletben tartja a nemzetközi jogot, beleértve a függetlenség, a szuverenitás, a területi integritás és a határok erőszakkal történő megváltoztatásának tilosságára vonatkozó elveket”.

A nyilatkozatot egyetlen uniós országvezető nem írta alá: Orbán Viktor. A nap folyamán a miniszterelnök ezzel kapcsolatban már közzétett egy posztot a Facebook-oldalán, „mielőtt az európai liberális-mainstream kórus újra rákezd a Putyin bábja nótára”. Ebben leginkább úgy érvelt, hogy nem tud támogatni olyan nyilatkozatot, amelyben az EU úgy akar feltételeket szabni a tárgyaláson, hogy nem is vesz azon részt.

Néhány órával később aztán a Mandineren jelent meg egy rövid videóinterjú a miniszterelnökkel, av mélyebben is kifejtette az álláspontját. Orbán azt mondta, két dolog miatt nem írta alá a nyilatkozatot. Az egyik, hogy abban szerinte „egyértelmű sürgetés van” Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban. Igaz, a szövegben csak annyi szerepel ebben a témában, hogy „az Európai Unió hangsúlyozza Ukrajna azon alapvető jogát, hogy saját maga döntsön a sorsáról, és továbbra is támogatni fogja Ukrajnát az uniós tagság felé vezető úton”. Arról nincs említés a nyilatkozatban, hogy ennek mikor kell megtörténnie.

Orbán második kifogásként itt is a már délelőtt megfogalmazott körülményt említette, miszerint ezt a dolgot Európának kellett volna elintéznie, de nem tudta.

Ezek után, ha két erős ember, az amerikai elnök meg az orosz elnök leül tárgyalni, és ezek után te kívülről kiabálsz be, akkor te szánalmas vagy és gyenge. És a legrosszabb dolog, ami Európával történhet, ha szánalmasnak és gyengének látszik, vagy kiderül, hogy az

– jelentette ki Orbán.

A kormányfő szerint férfiasabb vonalat kellene vinnie az Európai Uniónak, kezdeményező szerepet kellene játszani, és tető alá kellene hozni egy orosz–európai csúcstalálkozót, nem az orosz–amerikait kommentálni.

Hogy mit vár az alaszkai csúcstalálkozótól Orbán, arra röviden úgy felelt: reméli, hogy Trump és Putyin csökkenti a világháború kitörésének kockázatát.

Menczer Tamás: Csak Orbán Viktornak van elég ereje ehhez!

A fejleméneket a Fidesz kommunikációs igazgatója is rögtön kommentálta, szerinte az uniós nyilatkozat egyenesen akadályozta volna Trumpot abban, hogy békét teremtsen, ezért helyes volt Orbántól, hogy nem írta alá.

„Egy Brüsszel által irányított ukránpárti bábkormány igent mondott volna a nyilatkozatra” – tette hozz Menczer Tamás, aki szerint csak Orbán Viktornak van „elég tapasztalata, rutinja és ereje ahhoz, hogy a magyar érdeket minden nyomásgyakorlással és támadással szemben megvédje”.