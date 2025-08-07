900 ezerrel csökkent Japán népessége tavaly

Közel egymillióval kevesebben születtek tavaly Japánban, mint amennyien meghaltak, írja a BBC.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a központi statisztikák kezdete, 1968 óta most csökkent a legnagyobb mértékben a népesség egy év alatt.

A belügyminisztérium által szerdán közzétett adatok szerint Japán lakossága 908 574 fővel csökkent tavaly.

2024-ben 686 061 gyerek született, ami a legkevesebb 1899 óta, és közel 1.6 millióan meghaltak.

Ezzel zsinórban 16. éve csökken az ország népessége, miközben a lakosság elöregszik.