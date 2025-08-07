japándemográfia
Nagyvilág

900 ezerrel csökkent Japán népessége tavaly

Getty Images
admin Vaskor Máté
2025. 08. 07. 18:18
Getty Images

Közel egymillióval kevesebben születtek tavaly Japánban, mint amennyien meghaltak, írja a BBC.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a központi statisztikák kezdete, 1968 óta most csökkent a legnagyobb mértékben a népesség egy év alatt.

A belügyminisztérium által szerdán közzétett adatok szerint Japán lakossága 908 574 fővel csökkent tavaly.

2024-ben 686 061 gyerek született, ami a legkevesebb 1899 óta, és közel 1.6 millióan meghaltak.

Ezzel zsinórban 16. éve csökken az ország népessége, miközben a lakosság elöregszik.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Háborúban állunk, mostantól nincs több finomkodás” – brutális térképcsatát indítottak a republikánusok a félidős választás előtt
Megvan a megállapodás: Putyin találkozik Trumppal
Orbán barátja közölte: Nem megyek sehova!
Egy kislányt és eszméletlen édesanyját mentette ki a vízből egy szabadságát töltő magyar rendőr az albán tengerparton
Putyin belengette, melyik országban találkozhat Trumppal
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik