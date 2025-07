Fico a Fehér Házban írhat alá egy óriási atomenergia-megállapodást

Robert Fico szlovák elnök meghívást kapott a Fehér Házba, ahol egy 12-15 milliárd dollár értékű beruházást írhat alá, írja Panyi Szabolcs újságíró az X-en egy megbízható közép-európai diplomatára hivatkozva.

A szerződés Panyi szerint a Westinghouse nevű céggel születne meg egy atomerőműről. A látogatás hamarosan meg is történhet.

💥🇺🇸🇸🇰 SCOOP: Slovak PM Robert Fico was invited to the White House to sign a ~$12-15B Westinghouse nuclear plant deal, per a trusted source tracking CEE-U.S. diplomacy. The deal was recently finalized. According to current plans, Fico’s visit could happen very soon.

🧵 I’ll… pic.twitter.com/Ox2NNTZby9

— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) July 22, 2025