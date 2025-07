Merre jár Melania Trump?

A 2025. január 20-a és 2025. május 8-a között eltelt 108 napban összesen 14 napot töltött a Fehér Házban Melania Trump, az amerikai elnök felesége – számolta ki a New York Times két hónappal ezelőtt. Bár a first ladyk napirendjével kapcsolatban kevésbé naprakész az amerikai sajtó, mint az elnökével, Melania a férje második elnöki ciklusa során olyan ritkán jelenik meg a nagyközönség előtt, hogy az már sokaknak feltűnt.

Donald Trump harmadik felesége mindig is jóval visszafogottabb volt a közéleti szereplései során, mint a finoman szólva is harsány férje, azzal azonban, hogy ezt egy új szintre emelte, még a többi first lady közül is kilóg.

Nem láttunk ilyen visszafogott first ladyt Bess Truman óta – és mivel 80 évvel ezelőttről beszélünk, ez már jócskán feszegeti az élő emberi emlékezet határait

– jegyezte meg a New York Timesnak Katherine Jellison, az Ohiói Egyetem történészprofesszora, akinek egyik kutatási területe az amerikai elnökfeleségek története. Hozzátetette: Harry Truman házastársa, amikor csak tehette, „visszamenekült” a Missouri államban található Independence-be. Trumanné viselkedése teljesen ellentéte volt az elődjéhez, Eleanor Rooseveltéhez képest, aki nem csupán önkénteskedett first ladyként a II. világháború alatt, hanem aktívan politizált is.

A háttérbe vonulás

Azt, hogy Melania Trump nem fogja minden idejét a Fehér Házban tölteni, már a választást követően lehetett sejteni.