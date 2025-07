Megtalálták a medvetámadásban meghalt olasz férfi telefonját, utolsó képei a medvéről készültek

A hatóságok megtalálták annak az olasz férfinek a telefonját, aki medvetámadásban halt meg Romániában csütörtökön, a Transzfogarasi út egyik parkolójában.

A Transtelex cikke szerint a legfrissebb fotók és egy videó épp a halálát okozó medvéről és bocsairól készültek.

Látszik, hogy a turista megállt, leszállt a motorkerékpárról és több fényképet készített a bocsos medvéről, amelyik aztán megtámadta. Közel volt a medvéhez

– nyilatkozta csütörtökön Dragoș Ionescu, a vadásztársaság képviselője. Azt is hozzátette, hogy sok turista teszi ezt a Transzforgarasi úton, és hiába hívták fel a figyelmet a problémára, „senki nem tesz semmit”.

Az agresszívvá vált medve a mentőalakulatot is megtámadta, erről Dragoș Onea, az Argeș megyei hegyimentők munkatársa számolt be az ePitești.ro portálnak. Később a férfit halálosan megsebesítő nőstény medvét lelőtték, számolt be a ProTv.