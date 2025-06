Újabb beomlások történtek a parajdi bányánál, már hódok is hullottak el a sószennyezéstől

Csütörtök hajnalban újabb beszakadások történtek a parajdi sóbánya környékén, a veszélyzónában – írja a Hargita megyei prefektus sajtótájékoztatója alapján a Transtelex.

Az ismételt beomlások miatt sólé ömlött a Korond-patakba, és a felszín alá két helyen is édesvíz tört be, ez tovább növelte a patak sótartalmát. Emiatt a Kis-Küküllő halállománya kipusztult, a hatóságok szerint a folyó mentén egyre több elhullott hódot is találnak.

Eközben a környéken több településen nincs vezetékes víz, és a vízszennyezés már elérte a Marost is. Sőt, a sószennyezést már Arad megyében, Soborsint közelében is kimutatták.

A Korond-patak vízelterelését célzó munkálatok a tervek szerint haladnak, de az ismételt sókilökődések miatt a helyzet még mindig súlyos.

A román vízügy a piaci Hidroelectrica céggel együttműködésben újabb víztározókat nyit meg a hígítás érdekében, hogy a szennyezés minél kisebb mértékben érje el Magyarország területét.

A parajdi sóbánya helyzetéről írt helyszíni riportunk itt olvasható.