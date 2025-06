Levélben búcsúzott el szüleitől a grazi merénylő, csőbombát is találtak a lakásán

Egy nem működő csőbombát és egy búcsúlevelet is talált az osztrák rendőrség a keddi, grazi középiskolában történt merénylet elkövetőjének otthonában – közölte a hatóság.

Annyit már eddig is tudni lehetett, hogy a 21 éves férfi két, legálisan birtokolt lőfegyverrel ölt meg tíz embert és sebesített meg sokakat az iskolában, mielőtt magával is végzett volna. Kedden tartottak házkutatást a lakásán, ekkor találták meg a búcsúlevelet, analóg és digitális formában is – mondta el Franz Ruf, az osztrák belügyminisztérium közbiztonsági igazgatója.

Elbúcsúzott a szüleitől. A búcsúlevélből azonban nem lehet indítékra következtetni, ez további vizsgálatok tárgya

– közölte az igazgató.

Ruf hozzátette, a lövöldözés áldozatait az iskola különböző emeletein találták meg, egyiküket pedig az épület előtt. Arról azonban egyelőre nem tudott felvilágosítást adni, hogy a támadó véletlenszerűen nyitott tüzet az emberekre, vagy célzottan őket vette célba. A hatóságok jelenleg még ezt is vizsgálják.

Ausztria gyászol, de ezzel párhuzamosan elindult a beszélgetés a fegyvertartási engedélyekről, illetve az iskolai biztonságról is az országban.

Ausztriában gyakorlatilag bárki vásárolhat fegyvert, ha elmúlt 18 éves, viszont az olyan kézifegyver, amit az elkövető használt, engedélyköteles. Lapértesülések szerint az elkövető egy Glock pisztollyal és egy sörétes vadászpuskával hajtotta végre a támadást.

Az engedélyt akkor kaphatja meg valaki, ha átmegy egy pszichológia teszten. A grazi eset így felveti a kérdést, hogy vajon kellően megfelelőek-e a fegyverek megszerzésének, birtoklásának és viselésének szabályai.

A tragédiát követően minden bizonnyal szigorítani fognak a szabályozáson, a város polgármestere is ezt szorgalmazza. Elke Kahr (KPÖ) szerint „túl gyorsan adják ki” a fegyvertartási engedélyeket, a polgármester szerint magánszemélyeknek nem is szabadna biztosítani ezt. Kahr elmondása szerint a merénylet csak megerősítette abban, hogy csakis a rendőrölenne szabad lőfegyvert hordaniuk magukkal.

A portál szerint a városi önkormányzat rendkívüli ülésén már foglalkoztak is a kérdéssel, de döntés később várható, az érintettek ellátása most prioritást élvez, emellett az iskolai biztonság kérdésére összepontosítanak. Kahr bejelentette, hogy szerda este 6 órakor közös demonstrációt tartanak az ifjúsági szervezetekkel.

„A magyarázatokról, a támogatás felajánlásáról és a biztonságérzet közvetítéséről van szó” – mondta a polgármester.

