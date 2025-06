Egy 21 éves korábbi diák lövöldözött a grazi iskolánál, legalább tízen meghaltak

Az osztrák rendőrség kedd délutáni közlése szerint délelőtt 10 órakor egy ámokfutó lövéseket adott le egy grazi iskolában, aminek következtében legalább tízen meghaltak és 12-en megsérültek, kettejük állapota kritikus, kilenccé súlyos. A halottak között van a lövöldöző, nyolc diák és egy felnőtt. Az áldozatok között hat nő és három férfi volt.

Ausztria történetében hasonló mértékű lövöldözés még nem történt.

A támadás Stájerország fővárosában, Ausztria második legnépesebb, mintegy 300 ezer fős városában, a magyar határtól úgy 50 kilométerre fekvő Grazban történt egy középiskolában (úgynevezett Bundesoberstufenrealgymnasiumban, röviden BORG-ban). Itt készítik fel a természettudományok és művészetek iránt érdeklődő diákokat 9. osztálytól az érettségiig. Jelenleg az utolsó szóbeli vizsgák zajlanak Ausztriában. Az iskolában – honlapjuk szerint – körülbelül 20 osztály van 400 diákkal.

A rendőrség abból indul ki, hogy egy elkövető volt. Az osztrák belügyminiszter, Gerhard Karner közlése szerint az elkövető 21 éves osztrák férfi, Graz környékén élt, két, legálisan vásárolt fegyverrel rendezett ámokfutást. A támadó a gimnázium korábbi diákja volt, aki nem fejezte be az iskolát, és aki magával is végzett az egyik mosdóban. A hatóságok előtt nem volt ismert, ezáltal megfigyelés alatt sem állt.

Többet, a hozzátartozók érdekében, nem akart elárulni a politikus, további tájékoztatást csak megbízható információik alapján adnak. A miniszter ezért nem válaszolt az újságírók események pontos lefolyásával kapcsolatos kérdéseire, így a tragédia hátteréről sem beszélt.

Az indítékról egyelőre nem adhatunk ki információt

– közölték a rendőrség, a helyi és országos kormányzat képviselőinek részvételével tartott délutáni sajtótájékoztatón. Türelmet kértek.

Lapértesülések szerint a büntetlen előéletű elkövető egy Glock pisztollyal és egy sörétes vadászpuskával hajtotta végre a támadást. A Salzburger Nachrichten információi szerint az egyiket pár napja vásárolta. Arról is írnak a helyi médiában, hogy az elkövetőt az iskolában feltűnésmentes diáknak tartották, egyes lapok szerint zaklatás áldozata lehetett, miközben oda járt.

A Kleine Zeitung szerint mindössze annyit adatot találtak vele kapcsolatban a hatóságok, hogy régebben bejelentette, pénztárcalopás áldozata lett.

A lövéseket követően pár perccel 300 rendőr jelent meg a Dreierschützengassén található iskolánál, és kiérkezett a Cobra különleges egység is. Az iskolát kiürítették, a diákokat és a tanárokat egy közeli sportcsarnokba vitték, ahol egy krízisintervenciós csapat és a Vöröskereszt 160 tagja foglalkozott velük. Egy másik sportcsarnokban a hozzátartozóknak alakítottak ki egy információs központot. A rendőrség arra kérte a szülőket, hogy ne próbálják meg egyedül elhozni gyermekeiket.

Noha a hatóságok azt kérték, hogy a nyomozás és az áldozatok érdekében a történtekkel kapcsolatos felvételeket ne közöljenek a közösségi médiában, így is felkerültek olyanok, amelyeken állítólag a grazi lövések hallatszódnak, illetve az iskola evakuálásáról és hullazsákokról is kerültek fel képek, videók.

A sérültek nagy száma miatt mindkét grazi kórház megtelt, ezért a környező kórházakba is szállítottak sebesülteket. Egyes hírek szerint a súlyos sérültek között van, akiket fejlövéssel vittek a kórházba.

A kórházak beszámolói szerint egy áldozatot lőtt arcon az elkövető, kettő sérült több lövést is kapott.

A Vöröskereszt arra kérte a lakosságot, hogy adjanak vért.

Az osztrák közmédiának, az ORF-nek egy anya arról beszélt, hogy fia a történtek közben hívta fel.

Azt mesélte, hogy ki kellett rohannia, és hogy elbújt a kertben.

Hogy még mit mondott a fiú, már nem emlékezett, ugyanis sokkos állapotba került, és csak ott akart lenni a gyereke mellett.

A tragédia után a belügyminiszter mellett Ausztria kancellárja, Christian Stocker (mindketten a konzervatív Osztrák Néppárt tagjai) is Grazba utazott, hogy együttérzésüket kifejezhessék. Stocker már ezt megelőzően egy közleményben azt írta: „A grazi iskolai lövöldözés nemzeti tragédia, amely mélyen megrázza az egész országunkat. Ez a felfoghatatlan cselekedett elszakította a fiatalokat attól az élettől, ami még előttük állt. Nincsenek szavak arra a fájdalomra és gyászra, amit most mindannyian – egész Ausztria – érzünk”.

Az osztrák kormányfő emellett az áldozatok hozzátartozóinak és iskolatársainak is részvétét nyilvánította ki, és hozzátette, a tragédia

mindannyiunkat érint, emberként, szülőként, társadalomként. Egy iskola a bizalom, a biztonság és a remény helyszíne. Az, hogy ezt a biztonságos helyet ilyen brutálisan szétzúzták, megdöbbentő.

Három napra nemzeti gyászt hirdettek, az osztrák férfi fociválogatott tagjai ma nemzeti gyászszalaggal a karjukon játszanak San Marinóban, a csapatkapitány, David Alaba is részvétet nyilvánított az X-en.

A városba utazott a tartomány miniszterelnöke, Mario Kunasek, a szélsőjobbos Osztrák Szabadságpárt politikusa is, pártja pedig bejelentette, elhalasztja a hétvégére tervezett kongresszusát. Részvétét fejezték ki az osztrák pártok és az állam vezetői is, köztük Alexander Van der Bellen osztrák köztársasági elnök, valamint Európa és az EU több vezetője is.

Az APA adatai szerint ezt megelőzően 1993 óta négy iskolai lövöldözés történt az országban, mindegyiknek egy-egy áldozata volt:

1993-ban egy 13 éves gyerek súlyosan megsebesítette az igazgatót és végzett magával;

1997-ben egy 15 éves diák meggyilkolt egy tanárnőt és egy másikat súlyosan megsebesített;

2012-ben egy apa ölte meg iskolás gyerekét;

2018-ban pedig egy 19 éves egy másik fiatalt lőtt le.

Grazban csaknem tíz éve történt már egy több ember életét követelő ámokfutás. 2015. június 20-án az akkor 26 éves Alen R. az autójával a városközpontban a tömegbe hajtott, három embert megölt és többeket megsebesített. 2016-ban életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, és egy mentális beteg bűnözőknek fenntartott intézetbe került. 2023-ban öngyilkosságot követett el.