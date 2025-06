Hogyan lett Musk „legjobb haverből” kitoloncolnivaló ellenség?

Botrányos véget ért Elon Musk és Donald Trump közös munkája, barátsága, és lehet, hogy a java még hátra van. Volt olyan időszak, amikor szinte már baráti viszonyt ápoltak egymással, de mára oda jutottunk, hogy nyíltan fenyegeti egymást a világ leggazdagabb embere és az Egyesült Államok elnöke.

Musk a héten „undorító förtelemnek” nevezte Trump költségvetési törvénycsomagját, amely szerinte aláássa az eddig elvégzett munkáját. Két nappal később Trump azt mondta, „nagyot csalódott” a techguruban, akinek szerinte Trump-ellenes szindrómája van. Musk ezt követően még inkább beleállt a vitába, kifejtve, nélküle Trump elvesztette volna a választásokat. Egy nappal később Musk az X-en már arról írt, hogy Trump neve is szerepel a szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein ügyeiről szóló aktákban, ezért nem hozták eddig azokat nyilvánosságra.

Mára a nyílt fenyegetésig is eljutottak a felek: az amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy megszünteti az összes állami támogatást és szerződést, amelyet Musk cégei élveznek, a milliárdos pedig azzal fenyegette meg az elnököt, hogy visszahívja a NASA-tól az összes SpaceX Dragon űrhajót.

A helyzet még fokozódhat, és nem látni előre, ki fog jobban kijönni belőle.

A New York Times szerint Musk akár több száz millió dollárt is áldozhat arra, hogy lejárató kampányokat finanszírozzon Trump és kormányzata ellen, ráadásul rendelkezésére áll az X, ahol több embert ér el, mint Trump a Truth Socialen, és még az algoritmust is a szolgálatába állíthatja.

Ugyanakkor Trump kezében is komoly fegyverek vannak: a Musk cégei elleni intézkedések mellett akár még nyomozás is indulhat a techguru ellen.