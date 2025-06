Már nemcsak szidja, fenyegeti is egymást Trump és Musk

Eljött az ideje, hogy létrehozzunk egy új politikai pártot Amerikában, amely ténylegesen képviseli a társadalom középső 80 százalékát?

– tette fel a kérdést Elon Musk az X-en, amelyre követői túlnyomó többsége igennel válaszolt.

A milliárdos a bejegyzést azután tette közzé, hogy nyilvánosan egymásnak estek Donald Trump amerikai elnökkel, akivel korábban szoros kapcsolatot ápoltak. Musk múlt héten távozott Trump kormányából, később pedig erősen bírálta, undorító förtelemnek nevezte az elnök új költségvetési törvénycsomagját. Sőt azt is kijelentette, hogy nélküle Trump elvesztette volna a választásokat, majd azzal vádolta meg az elnököt, hogy azért nem hozzák nyilvánosságra a Jeffrey Epstein–aktákat, mert ő is szerepel azokban.

Trump mindezek után saját közösségi oldalán kilátásba helyezte, hogy megszünteti az összes állami támogatást és szerződést, amelyet Musk cégei élveznek. A milliárdos erre válaszul azzal fenyegette meg az elnököt, hogy visszahívja a NASA-tól az összes SpaceX Dragon űrhajót, amelyek elengedhetetlenek többek között a Nemzetközi Űrállomásra indított küldetések lebonyolításához.

Ezek persze egyelőre csak a közösségi felületekre kiírt fenyegetőzések, ám Trump és Musk a világ legbefolyásosabb emberei közé tartoznak, akiknek valóban számos eszközük lehet arra, hogy keresztbe tegyenek egymásnak.

A The New York Times listázta is, hogyan. Musk a világ leggazdagabb embere, így akár több száz millió dollárt is ráfordíthat arra, hogy lejárató kampányokat finanszírozzon Trump és kormányzata ellen. Hasonló célokra használhatja fel a tulajdonában álló népszerű közösségi oldalt, a korábban Twitterként ismert X-et is, amelynek akár minden algoritmusát Trump ellenes posztok népszerűsítésére állíthatja be.

Az elnöknek pedig hatalmában áll támogatásokat és szerződéseket megvonni Musk cégeitől, ezzel óriási anyagi károkat okozva az üzletembernek. Emellett akár nyomozást is indíthat a milliárdos ellen, akit Steve Bannon republikánus politikus nemrég azzal vádolt meg, hogy illegális bevándorlóként érkezett az Egyesült Államokba, ezért deportálni kellene és kábítószerfogyasztásával is megsérti az ország törvényeit.