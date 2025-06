Bitcoin-botrány: a miniszter lemondott, de már a kormányt is buktatna az ellenzék

Már épp kezdett pislákolni a remény a legnagyobb cseh kormányerőnél. Petr Fiala miniszterelnök Polgári Demokrata Pártja (ODS), illetve a kormánykoalíció fő erejét alkotó Együtt (Spolu) szövetség márciusban még 17 százalékponttal le volt maradva a legfőbb vetélytárstól, az ellenzéki ANO párttól, amelyet Orbán Viktor szövetségese, az európai Patrióta-frakció társalapítója, Andrej Babis volt kormányfő vezet. A különbség ugyanis májusra 11 pontra csökkent a Politico közvélemény-kutatásokat összegző aloldala szerint.

Ám Babisék most óriási ajándékot kaptak Fialáéktól, ami akár az őszi parlamenti választást is eldöntheti Orbán szövetségese javára. Május utolsó napjaiban lemondott az igazságügyi miniszter, Pavel Blazek, a miniszterelnök bizalmasa, aki a Polgári Demokrata Párton belül a legtöbbet tette Fiala felemelkedéséért, ő vehette rá a jelenlegi kormányfőt arra, hogy vágjon bele a nagypolitikába, és pályázza meg a miniszterelnöki posztot.

Blazek korábban kiérdemelte a Don Pablo becenevet, miután Brnóban korrupciós botrányba keveredett önkormányzati lakások elosztása kapcsán, és elhíresült azzal is, hogy részt vett egy ismert orosz lobbista fogadásán. Politikailag fontos perek bírái után is kutakodott, a személyes adataikat próbálta megszerezni.

Az ellenzék igyekszik tovább görgetni a botrányt, és az egész kormányt lemondatni, ezért az ANO bizalmatlansági indítványt nyújt be a Fiala-kabinet ellen. A kormány megbuktatására ugyan nincs esélyük, hiszen az ODS-nek és szövetségeseinek többsége van a parlamentben, de Babisék már egy rendkívüli parlamenti üléssel is lendíthetnek a kampányukon. A csütörtökre tervezett ülés kapcsán a sajtó abban bízik, hogy újabb részletek derülnek ki Blazek bukásához vezető bitcoin-botrányról, amelynek a részletei nem tisztázottak. Felmerült a gyanú, hogy az igazságügyi kormányzat segédkezett egy elítélt bűnözőnek, hogy hozzáférjen a vagyonához. Sőt, még pénzmosás gyanúja is felvetődött.