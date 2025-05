Börtönbe csukták a Német Királyság uralkodóját

Több hónapnyi előkészítés után 800 rendőr razziázott hét német tartományban – és egy svájci helyszínen –, a Német Királyság 15 ingatlanjánál május 13-án reggel. A csoport négy vezetőjét – köztük az 59 éves Nagy Péter királyt, polgári nevén Peter Fitzeket – letartóztatták.

Az akciót követően Alexander Dobrindt új német szövetségi belügyminiszter betiltotta a szervezetet, egyúttal kijelentette: ezzel komoly csapást mértek az úgynevezett „Reichsbürger” (Birodalmi polgárok) és „Selbstverwalter” (Önigazgatók) elnevezésű csoportokra, mivel ezek közül a Német Királyság volt a legnagyobb.

Reichsbürger, Selbstverwalter

A két csoportban az a közös, hogy nem ismerik el a német alkotmányt, a választott képviselőket, a hatóságokat, a bíróságokat. Visszautasítják az adófizetést (de akár még a menetjegyvásárlást is). Jelentős részük nem riad vissza az erőszaktól. Az egyes csoportok különféle ideológiai hátterűek, és lelkes hívei számos összeesküvés-elméletnek. Az Önigazgatók leegyszerűsítve azok, akik szerint a saját döntésük a német állam polgárának lenni, és a saját házuk kerítése egyúttal a saját birodalmuk határa is, amit sokszor táblákkal, sorompókkal is jeleznek. A Birodalmi polgárok elutasítják a német demokráciát, nem ismerik el a kormányt, és Nagy-Németország, azaz az 1871-es birodalom, vagy a Weimari Köztársaság, vagy a Harmadik Birodalom idején létezett országhatárok visszaállítását követelik. A belügyminiszter szerint jelenleg körülbelül 40 további „királyság és birodalom” létezik a most betiltott egyesületeken kívül Németországban.