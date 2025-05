Már a harmadik influenszert lőtték agyon az elmúlt egy hónapban

Egész Kolumbiát sokkolta egy fiatal modell és influenszer halála. A 22 éves Maria Jose Estupinant pár nappal azután lőtték agyon az otthonában, hogy egy másik influenszer is hasonlóan kegyetlen halált halt Mexikóban.

Maria Jose Estupinan egyetemi hallgatót Kolumbia északkeleti, a venezuelai határhoz közeli Cucuta városában ölték meg május 15-én – közölte Magda Victoria Acosta, a kolumbiai igazságszolgáltatás nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó nemzeti bizottságának elnöke.

A CNN szerint a Acosta a tragédia után tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a gyanúsított futárnak álcázta magát, és úgy csöngetett be az áldozathoz.

„Fiatal, vállalkozó szellemű nő volt, aki előtt egy egész élet állt, de ezek az álmok megszakadtak, mint sok nő álmai ebben az országban” – mondta Acosta. Estupinan családon belüli erőszak áldozata volt, és éppen kártérítést akart kapni érte – tette hozzá Acosta.

Majd azzal folytatta, hogy az általa vezetett bizottság „nagyon határozottan” elítéli a bűncselekményt, és azon fog dolgozni, hogy igazságot szolgáltasson, ezért jelenleg is nyomoznak a gyilkosság ügyében.

A gyilkosság után egyébként egy térfigyelőkamera-felvétel is nyilvánosságra került, amin az látható, ahogy a leszámolás után a gyilkos elmenekült.

Asesinan a otra Influencer, el agresor fingió ser un repartidor. María José Estupiñan conocida como “la mona” fue asesinada en Cúcuta Colombia el pasado 15 de mayo por la mañana. A través de redes sociales de difundieron imágenes del momento en que el presunto feminicida huye. pic.twitter.com/4Y7cGiUcUQ — Juan Carlos Robles (@JuanCarlosRR_Tv) May 17, 2025



A helyi média széles körben foglalkozott az üggyel, és a közösségi médiában is elterjedt a tragédia híre, sokan pedig a 23 éves mexikói szépségipari influenszer, Valeria Marquez május 13-i meggyilkolásához hasonlították a Kolumbiában történteket.

Marquezt néhány nappal Estupinan halála előtt gyilkolta meg egy motoros a munkahelyén, egy szépségszalonban, ahonnan éppen akkor élőben közvetített a TikTok-oldalán.

A mexikói Jalisco állam tisztviselői közölték, hogy Marquez halálát nőgyűlöletből elkövetett gyilkosságként vizsgálják. Az Amnesty International szerint 2020-ban minden negyedik olyan mexikói emberölés ügyében, melynek nő volt az áldozata, nőgyűlöletből elkövetett gyilkosságként indítottak nyomozást.

Bár a kolumbiai gyilkosságról szóló hivatalos tájékoztatásban nem említették, hogy az esetre nőgyűlöletből elkövetett gyilkosságként tekintenének-e, a bűncselekmény rávilágított a nők elleni erőszak mértékére Kolumbiában.

A Human Rights Watch szerint az országban sajnos széles körben elterjedt a nemi alapú erőszak, amit gyakran fegyveres csoportok követnek el. A túlélők számos akadályba ütköznek, ha ellátást vagy igazságszolgáltatást szeretnének kapni, és az elkövetőket ritkán vonják felelősségre – állapította meg a nonprofit szervezet a 2024-es évre vonatkozó globális jelentésében.

Az illetékes szervek több ezer nemi erőszakkal vagy családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetet regisztráltak. Tavaly január és augusztus között mintegy 41 nő eltűnését jelentették be Kolumbiában – ebből 34 esetet Cucutában, ahol Estupinan is élt – mondta Acosta. Ráadásul az áldozatok között többen is kiskorúak voltak.

Északkelet-Kolumbia az elmúlt hónapokban különösen ingatag volt, mivel a militáns csoportok közötti harcok egyre nagyobb méreteket öltöttek. Az erőszak eszkalálódása miatt januárban több tízezer ember kényszerült elhagyni a lakóhelyét az ország északi részében található Catatumbo régióban. Közülük sokan Cucutába özönlöttek, ahol a kolumbiai hadsereg több ezer katonát és különleges alakulatot állomásoztatott.

Egyébként nem Marquez volt az egyetlen influenszer, akit az elmúlt egy hónapban élő közvetítés közben lőttek agyon, április utolsó napjaiban ugyanis egy jamaicai influenszer ért hasonlóan tragikus véget.