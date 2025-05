Exit poll: nagyon szűken nyerte a centrista jelölt a lengyel elnökválasztás első fordulóját

Kevesebb mint 2 ponttal nyerte meg a lengyel elnökválasztás első fordulóját Varsó polgármestere a második helyezett jelölt előtt – olvasható ki a Politico által ismertetett exit poll eredményekből.

A centrista Rafal Trzaskowski a szavazatok 30,8 százalékát szerezte meg, míg a jobboldali populista Jog és Igazságosság jelöltje, Karol Nawrocki 29,1 százalékot kapott. Ez a különbség kisebb, mint amekkorát a Politico előzetesen mért a két jelölt között (5 pont).

Érdemes megjegyezni azt is, hogy a harmadik helyen álló szélsőjobboldali Slawomir Mentzennek is jutott több mint 15 százaléknyi szavazat, Nawrocki pedig már üzent is neki a támogatását kérve.

A lengyel elnökválasztás második fordulója június 1-jén lesz, akkor már csak Trzaskowskira vagy Nawrockira lehet majd szavazni.