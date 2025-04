Tehetetlenül nézték a partról, ahogy a cápa rátámadt a búvárra

Hétfő délután cápatámadást jelentettek Hadera partjainál – írja az Israel Hayom. Az első hírek szerint egy úszó eltűnt, állapota ismeretlen; a mentőszolgálat azt közölte, a sérültet egyelőre nem sikerült megtalálni, a rendőrség pedig bejelentette, hogy a strand további intézkedésig zárva tart. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy kerüljék a vízbe jutást, és tartózkodjanak a cápákkal való érintkezéstől.

A mentőkhöz délután háromkor érkezett a hívás, hogy egy férfit megharapott egy cápa, majd nyoma veszett, amit a parton állók kénytelenek voltak tehetetlenül végignézni. A hatóságokkal együtt tengerkutatók is érkeztek a helyszínre, hogy kivizsgálják az esetet, miután az izraeli cápatámadások igen ritkák, a legutóbbit 2013-ban jegyezték.

Teljesen világos volt, hogy valami ilyesmi fog történni Izraelben. Épp tegnap vitatták ezt meg a kutatók. Minden figyelmeztetés és magyarázat ellenére – hogy ezeket az állatokat nem szabad megzavarni –, sok izraeli úszott a cápák felé és simogatta őket. Ez a viselkedés egy klasszikusan egészségtelen viszonyt eredményezett ezekkel a ragadozókkal, még olyan cápafajok esetében is, amelyek az embert nem tekintik zsákmánynak, és nem is keresik vele a kapcsolatot. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a cápák jelentős támadó képességekkel rendelkező állatok, ezért továbbra is figyelmeztetjük a lakosságot, hogy ne közelítsék meg őket Hadera térségében.