Letartóztattak két kormánykritikus újságírót Törökországban

Törökországban őrizetbe vettek csütörtökön két kormánykritikus televíziós újságírót, írja az MTI.

A két férfit egy reggeli razzia során tartóztatták le Isztambulban fenyegetés, illetve zsarolás gyanúja címén. Az illetékes bíróság házkutatási parancsot adott ki a két riporter lakásának átvizsgálására, illetve engedélyezte számítógépek, adattárolók és mobiltelefonok lefoglalását.

A két gyanúsított, Timur Soykan és Murat Agirel a kormánykritikus Halk TV hírtelevíziónak dolgozik, és oknyomozó riportjaikról váltak ismertté, illetve több könyvet is írtak a bűnszervezetek és az állami intézmények összefonódásáról. A két férfi már a múltban is a hatóságok célkeresztjébe került.

Az ellenzéki Birgün és Cumhuriyet című lapok, amelyeknek szintén dolgozott a két férfi, elítélték a letartóztatásokat, mondván, hogy valójában Ekrem Imamoglu isztambuli főpolgármester őrizetbe vétele miatti vizsgálódásaik okán kerültek a hatóságok kezére. A Riporterek Határok Nélkül (RSF) nemzetközi újságíró-jogvédő szervezet szerint a két újságíró nemrég a YouTube videómegosztó oldalon azt állította, hogy szabálytalanságok merültek fel Imamoglu és a legnagyobb ellenzéki párt, a Köztársasági Néppárt (CHP) más polgármeseterei elleni nyomozások során.

Két isztambuli bíróság csütörtökön 107 diák szabadlábra helyezéséről döntött, akiket az isztambuli főpolgármester őrizetbe vétele elleni, nem engedélyezett tüntetéseken állítottak elő. Ferhat Güzel, a diákok védője, közölte, hogy további 25 tanuló esetében feloldották a házi őrizetet.

Ekrem Imamoglut, aki egyben a CHP elnökjelöltje is, egyebek mellett korrupció gyanújával március 19-én vették őrizetbe. Pénteken egyszerre több ügyét is tárgyalni fogják. Imamoglu tagadja az ellene felhozott vádakat, letartóztatása pedig 2013 óta nem látott tömegtüntetéseket váltott ki Törökországban. A helyi hatóságok adatai szerint március 27. óta országosan 1879 embert állítottak elő a megmozdulásokon, köztük 300 diák esetében vizsgálati fogságot is elrendeltek. Három nagyvárosban, Isztambulban, Ankarában és Izmirben betiltották a tüntetéseket.