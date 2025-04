Trump Le Pen sikkasztási ügyéről: Nekem könyvelési hibának tűnik

Donald Trump is kiállt Marine Le Pen mellett, azok után, hogy a francia szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés vezetőjét nem jogerősen öt évre eltiltották a választásokon való indulástól, és még börtönbüntetést is kiszabtak rá. A bíróság igazoltnak látta a vádat, ami szerint Le Pen és kéttucat párttársa európai uniós pénzeket használt fel arra, hogy a Nemzeti Tömörülés franciaországi működését finanszírozzák. Marine Le Pen azon terheltek egyike, akiket több mint 3 millió euró (1,2 milliárd forint) elsikkasztásával vádolnak.

Orbán Viktor elsőként biztosította támogatásáról a francia politikust, aki nagyon jó esélyekkel futott volna neki a 2027-es elnökválasztásnak, „Je suis Marine” – írta közösségi felületein a magyar kormányfő. Pénteken aztán az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump is a védelmébe vette Le Pent, hosszú posztot szentelt ügyének a Truth Social-ön.

„A Marine Le Pen elleni boszorkányüldözés egy újabb példája annak, hogy az európai baloldal a jogalkotást használja arra, hogy letörje a szólásszabadságot és cenzúrázza a politikai ellenfeleit. Ezúttal olyan messzire mentek, hogy az ellenfelet börtönbe zárják. Ugyanaz a recept, mint amit ellenem használt egy rakás emebeteg és őrölt” – írta az amerikai elnök, aki ugyanakkor rámutatott arra, hogy őt nem tudták elhallgattatni, mégpedig azért nem, mert az amerikai emberek rájöttek, hogy akik be akarják őt sározni, nem többek korrupt ügyvédeknél és politikusoknál.

Le Penre visszatérve, Trump azt írja, nem ismeri őt személyesen, de elismeri azt a kemény munkát, amit a francia politikus az évek alatt letett az asztalra.

Többször is vereséget szenvedett, de folytatta, és most, a Nagy Győzelem előtt vádat emeltek ellene egy kisebb ügy miatt, amiről lehet, hogy nem is tudott semmit. Nekem könyvelési hibának tűnik