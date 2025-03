Folytatódtak a tüntetések Isztambulban, az Egyesült Államok aggodalmát fejezte ki a letartóztatások miatt

Isztambulban kedd este is tüntettek Ekrem Imamoglu polgármester letartóztatása miatt.

Az ellenzék felhívására immár hetedik egymást követő éjszaka jelentős tömeg gyűlt össze az isztambuli városháza előtt. Szólt a tüntetőkhöz az ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) vezetője, Özgür Özel, aki egyebek között beszámolt arról, hogy a nap folyamán meglátogatta a börtönben Imamoglut. Több ezer diák vonult fel egy olyan városrészben is, amelynek polgármesterét szintén bebörtönözték – írja az MTI. A török média felvételei szerint a fővárosban, Ankarában is diákok ezrei vonultak fel. A hatóságok bejelentették, hogy már több mint 1400 embert vettek őrizetbe, akiket azzal vádolnak, hogy részt vettek a múlt hét óta betiltott tüntetéseken Isztambulban, Ankarában és Izmirben, Törökország három legnagyobb városában. Kedden 979 tüntető volt rendőrségi őrizetben, 478 embert pedig bíróság elé állítottak – jelentette be Ali Yerlikaya török belügyminiszter. Egy isztambuli bíróság kedden elrendelte hét török újságíró – köztük az AFP egyik újságírójának – előzetes letartóztatását is illegális gyűléseken való részvétel vádjával. Az Egyesült Államok kedden aggodalmát fejezte ki a törökországi letartóztatások és tüntetések miatt, miután Washingtonban találkozott az amerikai diplomácia vezetője és török kollégája. találkozója után kiadott közleményéből.