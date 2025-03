„A tökösség kifizetődő!” – sportpodcastokkal, lakossági fórumokkal, pártnarratívával való szembefordulással csábítanák vissza szavazóikat a demokraták

Ha sportról beszélsz, ha sportot nézel, és ha sportról beszélsz az emberekkel, amikor találkozol velük, az csak azt mutatja, hogy te is normális ember vagy

– mondta Andy Beshear, Kentucky állam kormányzója, aki számos más demokrata párti politikussal egyre gyakrabban bukkan fel sportközvetítésekben vagy sporttal foglalkozó podcastokban.

Amellett, hogy Beshear és párttársai ténylegesen szeretik a sportot, ezek a szereplések – más, hagyományosabb eszközök mellett – azt célt is szolgálják, hogy a Demokrata Párt vissza tudja csábítani azokat a szavazókat, akik úgy érzik, a párt eltávolodott tőlük. A tét nem kicsi: a 2026-os, félidős választás során a demokraták akár többséget is szerezhetnek a képviselőházban, ami megtörné Donald Trump és a republikánusok teljhatalmát.

A New York Times a minap egy külön cikket is szentelt a jelenségnek, amelyben megszólaltatta Kentucky egyik legnépszerűbb sportrádiósát, Matt Jonest. „Nagyon fontos a politikusok, különösen a demokraták számára, hogy az igazi arcukat mutassák, ha el akarnak jutni a sportrádiók közönségéhez. A sportvilágban az emberek nem szeretik a hazugságokat. Azzal meg tudnak békülni, ha nem az ő csapatuknak szurkolsz, de jobban teszed, hanem hazudsz arról, hogy melyik a te csapatod” – mondta Jones. Persze előfordulhat az, hogy az ember az élete során – például költözés miatt – csapatot vált, de ezzel óvatosan kell bánni, mert a sportrajongók a gyanús váltogatásokat a megbízhatatlanság jelének tekinthetik.

Ahogy arra az amerikai lap is rámutat, a politika és a sport összefonódása az USA-ban nem új keletű, és a hatását nem lehet elvitatni sem. Ezért sem meglepő, hogy Stephen A. Smith-nek, az ESPN amerikai sportcsatorna kommentátorának az utóbbi időszakban olyan prominens demokrata politikusokkal sikerült interjút készítenie, mint Josh Shapiro, Pennsylvania kormányzója (potenciális elnökjelölt a jövőben), Wes Moore, Maryland kormányzója vagy Andrew Cuomo, New York állam korábbi, bukott kormányzója, aki most New York polgármestere szeretne lenni, és akinek pártbeli riválisa a jelenlegi polgármester, a korrupciós eljárástól furcsa módon megszabadított Eric Adams.

Smith nemrégiben olyan, 100 millió dolláros szerződést kötött az ESPN-nel, amely lehetőséget biztosít neki arra, hogy beszélgetős műsorában nagyobb hangsúlyt kapjon a politika, ezért várható, hogy a következő időszakban további politikusok is beülnek hozzá.