Antiszemita megnyilvánulások miatt 400 millió dollár támogatást vonnak meg a Columbia Egyetemtől

Az amerikai kormányzat mintegy 400 millió dollár szövetségi támogatást vont meg a Columbia Egyetemtől az antiszemita megnyilvánulások elleni elégtelen fellépés miatt – közölte a szövetségi oktatási minisztérium (Department of Education).

A közlemény szerint az igazságügyi minisztérium (Department of Justice), az egészségügyi és humán szolgáltatások minisztériuma (Department of Health and Human Services), az oktatási minisztérium (Department of Education), valamint az általános szolgáltatások hivatala (General Services Administration) közös intézkedése azonnali hatállyal érvényes, és szövetségi forrásokból származó adományokat, valamint szerződéseket érint.

Az intézkedés indoka az „oktatási intézmény folytatódó tétlensége a zsidó diákok folyamatos zaklatásának ellenére”. A közlemény megállapítja, hogy a jelenleg meghozott döntések az intézkedések első körét jelentik, és további támogatások visszavonása következhet.

A Hamász Izrael ellen végrehajtott 2023. október 7-i terrortámadását követően, valamint Izrael erre adott válasza nyomán számos amerikai egyetemen erősödtek fel az antiszemita és a palesztinellenes hangok. Tavaly augusztusban a helyzet elharapódzása miatt a Columbia Egyetem vezetője le is mondott. Az MTI hozzáteszik, hogy a palesztinpárti tüntetők a múlt héten New York több egyetemén jelentek meg ismét nagyobb létszámban.

A mostani közlemény rámutat, hogy a Trump-adminisztráció által az egyetemeken tapasztalt antiszemitizmus elleni fellépés érdekében létrehozott munkacsoport (Joint Task Force) március 3-án arról értesítette a Columbia Egyetem megbízott elnökét, hogy áttekinti az intézmény számára biztosított szövetségi támogatásokat az egyetemmel szemben, az amerikai polgárjogi törvény hatálya alatt indított vizsgálat részeként. „A káosz és antiszemita zaklatás folytatódott az azóta eltelt napokban is az egyetem területén és környékén. A Columbia nem reagált a munkacsoportnak” – olvasható.

Linda McMahon oktatási miniszter, aki pénteken személyesen látogatott el a New Yorkban működő elit oktatási intézménybe, azt közölte, hogy 2023. október 7-e óta zsidó diákoknak erőszakkal, megfélemlítéssel és antiszemita zaklatással kell szembesülniük saját egyetemük területén, és ezt figyelmen kívül hagyták azok, akiknek védelmet kellett volna nyújtaniuk számukra.

Az egyetemeknek meg kell felelniük minden szövetségi diszkriminációellenes törvénynek, amennyiben szövetségi támogatásban részesülnek. A Columbia túl hosszú ideig elmulasztotta ezt a kötelességet a területén tanuló zsidó diákok felé. Ma demonstráljuk a Columbia és más egyetemeknek, hogy nem toleráljuk tovább megdöbbentő tétlenségüket

olvasható a közleményben.

Az amerikai külügyminisztérium csütörtökön közölte, hogy visszavonták az Egyesült Államokban tanuló egyik egyetemista diákvízumát, aki résztvevője volt a Hamász mellett tartott tüntetéseknek. A közlemény szerint az intézkedés összhangban van Donald Trump elnök felhívásával azon diákok tartózkodási engedélyének visszavonására, akik részesei voltak Izrael-ellenes egyetemi demonstrációknak. A külügyi tárca azt is közölte, hogy az érintett eltávolításáról az országból a bevándorlási hatóság intézkedik.

