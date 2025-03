Fordulat: Trump nagyon gyorsan be akarja jelenteni, hogy aláírják a megállapodást Zelenszkijjel

A Reuters több forrásból is úgy értesült, hogy a pénteki veszekedés után beállt lebénulás már nem jellemzi Trumpék ukrán kapcsolatait, sőt, a tervek szerint hamarosan aláírják az ásványkincsekről szóló megállapodást.

Az amerikai elnök állítólag a kedd esti kongresszusi beszédében be is akarja már jelenteni a megállapodást, igaz, azt addig, alá is kellene valahogy írni. Az érintett felek ugyanakkor nem erősítették meg a Reuters értesüléseit.

Az egyelőre nem egyértelmű, hogy most pontosan milyen megállapodásról van szó. Korábban az meglehetős problémának látszott, hogy a tervezet nem tett említést az Ukrajnának olyan fontos biztonsági garanciákról.

Donald Trump egyébként már tegnap jelezte, nyitottak az aláírására, Zelenszkij pedig kedden azt üzent az amerikai elnöknek békülékeny hangnemben.

Nagyra értékeljük, hogy Amerika milyen sokat tett azért, hogy Ukrajna megőrizze szuverenitását és függetlenségét. És emlékszünk arra a pillanatra, amikor a dolgok megváltoztak, amikor Trump elnök Javelinekkel látta el Ukrajnát. Hálásak vagyunk ezért.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy egyikük sem akar végtelen háborút, és Ukrajna készen áll arra, hogy a lehető leghamarabb tárgyalóasztalhoz üljön a tartós béke érdekében. Kiemelte, hogy senki sem vágyik jobban a békére, mint az ukránok. Hozzátette, hogy csapatával együtt készen állnak arra, hogy Trump erős vezetése mellett a hosszú távú béke megteremtésén dolgozzanak.

Az amerikai elnök magyar idő szerint keddre virradó éjszaka jelentette be, hogy felfüggesztik az amerikai katonai segítségnyújtást Ukrajna számára, ennek a hatása már érződik is a lengyelországi katonai támaszpontokon.