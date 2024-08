Újabb Hamász-parancsnokot likvidáltak az izraeliek

Ciszjordániában egy járműre mért izraeli légicsapás megölte a Hamász egyik parancsnokát, a támadásban további négy ember is meghalt – jelentette szombaton a WAFA palesztin hírügynökség. A Hamász szócsövének is tartott hírügynökség közlése szerint az izraeli erők egy harcosokat szállító járműre mértek csapást, amelyben a szervezet tulkarmi egységének egyik parancsnoka is életét vesztette.

Az izraeli hadsereg a támadással kapcsolatban annyit közölt, hogy légicsapást hajtott végre a terrorszervezet egyik csoportja ellen a ciszjordániai Tulkarm város környékén.

A Hamász Izrael ellen tavaly október 7-én elkövetett terrortámadása, illetve a Gázai övezetben zajló háború kitörése óta a zsidó állam Ciszjordániában is egyre több katonai akciót hajt végre a palesztinok lakta területen.

Iszmail Haníje Hamász-vezető szerdai teheráni, és Fuad Sukr Hezbollah-vezető keddi, bejrúti megölését követően Ciszjordániában és az egész közel-keleti régióban tovább fokozódott a feszültség.