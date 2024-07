„Borzalmasak az adatbázisok” – a Trumpék által felkért szakértő nem választási csalást talált, hanem számos hibát

Pontosan mivel foglalkozik, illetve hogyan került kapcsolatba a Trump-stábbal?

Úgynevezett relációs adatbázis-szakértő vagyok 30 éve, a területemen szakértőnek számítok, és van egy szoftverfejlesztő vállalkozásom, amely nagy adatbázisok kezelésére szakosodott. A politikába véletlenül kerültem bele 2008 környékén, mert alapvetően nem voltam elégedett a szavazólapon található jelöltekkel. Van két nagy pártunk, és ennyi. Engem egyre inkább frusztrált, hogy nem tetszettek sem a jelöltek, sem a pártok programjai, és több választási lehetőséget akartam. Azt mondtam magamban, hogy a nyilvánvaló válasz erre a problémára egy új párt elindítása, és ezt meg is tettem az otthonomban, Rhode Island államban. Nagyon nehéz feladat volt: ahhoz, hogy egyáltalán el tudjam indítani a pártalapítási folyamatot, be kellett perelnem az államot és a szövetségi bíróságot. Az Egyesült Államok törvényei olyanok, hogy nagyon nehéz a helyzete a demokratákon és a republikánusokon kívül a többi pártnak. A pert végül megnyertük, de el kellett indulnom kormányzónak azért, hogy a párt életben is maradjon.

Pedig nem azért alapítottam pártot, hogy elinduljak a választáson, hanem fordítva: azért, hogy legyen egy pártom, el kellett indulnom.

Így kerültem bele tehát a politikába, de nem én kerestem meg a Trump-kampányt, hogy nekik dolgozzak. A mai napig nem igazán tudom, honnan hallottak rólam, hogyan szerezték meg a mobilszámomat. A választás utáni nap felhívtak a semmiből, és megkértek, hogy segítsek nekik választási csalást keresni, ami meglehetősen őrült események sorozatát indította el számomra.

Mielőtt belemennénk a részletekbe, beszéljünk egy kicsit az amerikai választási rendszerről. Magyarországon, aki betölti a 18. életévét, automatikusan bekerül a választási adatbázisba, nem kell külön regisztrálnia hozzá. Az Egyesült Államokban ez másképp van.

Az Egyesült Államokat nagyjából 250 évvel ezelőtt alapították és az alkotmányában szó esik a választásokról, illetve azok lebonyolításáról is. Akkoriban az volt a legkézenfekvőbb, hogy az államok végezzék el a választást, mert nem volt telefon vagy számítógép, ami a szövetségi szinten történő lebonyolítást lehetővé tette volna. A legtöbb állam a dolog érdemi részét a megyei közigazgatásra hárította át, és ezért van az, hogy egyetlen szövetségi vagy 50 állami számítógépes rendszer helyett több mint ötezer, különböző rendszer vesz részt a választásokban. Ez már eleve számos bizonytalanságra ad okot, és olyan problémákhoz vezet, amelyek miatt 200 évvel ezelőtt még nem kellett aggódni.