EP: Orbánék átcsábítottak egy spanyol pártot a formálódó pártcsaládjukba

A spanyol VOX csatlakozik a Patrióták Európáért frakcióba – jelentette be Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, miután találkozott Santi Abascal pártelnökkel. Ezzel párhuzamosan a VOX közleményt adott ki, mely szerint elhagyják az Európai Konzervatívok és Reformerek frakcióját és csatlakoznak a Fidesz által szervezett képviselőcsoportba.

Happening now 👉 meeting @Santi_ABASCAL at a historic moment in #Madrid: VOX has just announced that they’re joining the new #patriotic party family in #Europe. 🇭🇺🤝🇪🇸 pic.twitter.com/PfWAPLgxG8

— Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) July 5, 2024