A brit légierő és védte Izraelt

A brit királyi légierő (RAF) is részt vett az Izrael ellen végrehajtott iráni támadás elhárításában, és számos iráni drónt lelőtt – közölte vasárnap Rishi Sunak brit miniszterelnök (képünkön).

Sajtónyilatkozatában Sunak kijelentette: az összehangolt nemzetközi akcióban, amelynek Nagy-Britannia is részese volt, az Irán által Izrael felé indított csaknem összes légi támadóeszközt sikerült megsemmisíteni, és Izrael mellett a szomszédos országokban, köztük Jordániában is emberéleteket mentett meg. A konzervatív párti brit miniszterelnök elmondta: az RAF harci repülőgépei is számos iráni támadó drónt lelőttek. Hozzátette: az iráni támadás esetére kidolgozott cselekvési tervről már pénteken döntött a brit kormány különleges helyzetekben összehívott tanácskozó testülete (COBRA).