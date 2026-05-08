Pócs János azt állítja, bizonyítékai vannak arra, hogy egy „a Tisza Párthoz közvetlenül köthető személy” járta ki, hogy hamis tanúvallomás szülessen a Zsolti bácsis ügyben

Péntek este a közösségi oldalán jelezte Pócs János, a Fidesz parlamentbe végül beejtőernyőzött országgyűlési képviselője, hogy rendkívüli bejelentésre készül, hamarosan pedig közzé is tett egy videót a következő címmel: „A Zsolti bácsis szálak a Tisza párthoz vezetnek”.

Az üggyel kapcsolatban a Szőlő utcai javítóintézet egykori neveltje, Bangó Sándor nemrégiben tett vallomást az ügyészségen, ahol megnevezte azt a politikust is, aki visszaéléseket, szexuális bűncselekményeket követhetett el az intézményben nevelkedő kiskorúakkal szemben.

Pócs videójának címe elsőre azt sugallhatta, hogy a Fides politikusa azt fogja állítani, hogy a Tisza Párthoz köthető személyeknek lehet köze a bűncselekményekhez. Ehhez képest azt állítja, hogy olyan dokumentumok, vélt vagy valós bizonyítékok jutottak el hozzá, amelyek arra engednek következtetni, hogy Bangó Sándort mások mellett egy, a Tiszához köthető személy bírta rá, hogy – Pócs állítása szerint – hamis tanúvallomást tegyen. Pócs azt is kijelentette, hogy mivel a dokumentumok és hanganyagok, amikhez hozzájutott, bűncselekmény elkövetésére engednek következtetni, azokat átadta az ügyészség részére.

Pócs János azt állítja, hogy megkereste őt a Szőlő utcai intézmény egyik nevelője, aki állítólag kapcsolatban áll Bangó Sándorral.

Elmondása szerint neki konkrét bizonyítékai vannak arra, hogy B. Sándort a Tisza Párthoz közvetlenül köthető személy, annak az ügyvédbarátja, a parlamentbe be nem jutott ellenzéki párt vezetője, és egy ismert podcast-gyáros nagyon sok millióval, lakással motiválta a terhelő vallomás megtételére

– jelentette ki a jászsági fideszes politikus, állítva még azt is, hogy információi szerint a felsorolt szereplők később azzal fenyegették Bangót, ha nem tesz név szerinti terhelő vallomást, akkor nagy bajba kerülhet, akár még börtönbe is.

Pócs János kijelentéseivel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a Tisza Pártnak, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.