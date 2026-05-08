„Lelkileg fáradt bele az igazságtalanságba és a megalázásba” – nyilvánosság elé állt egy szülő és megírta, lánya miért hagyta abba a ritmikus gimnasztikát

Egy szülő, Kocsis Ildikó nyilvánosság elé állt és Facebook-bejegyzésben írt arról, hogy bántalmazó edzői magatartás miatt hagyta abba a lánya, a nemzetközi sikereket elért, volt válogatott Kocsis Evelin Viktória a ritmikus gimnasztikát, vette észre a Magyar Hang.

Az MTK-s színekben versenyző Kocsis Evelin négy évig volt a magyar rg-válogatott tornásza, 2020-ban buzogánnyal junior Európa-bajnoki bronzérmet nyert, de más nagy versenyeken is remekelt. A 2019-es junior vb-n úgy lett hatodik szalaggal, hogy a torna előtt hat héttel lábközépcsonttörést szenvedett.

Kocsis Ildikó bejegyzése szerint lánya edzője – akit nem nevezett meg a posztban – rendszeresen Evelin súlyára tett megjegyzéseket.

Szerintem, ha egy kamasz korban lévő lány napi szinten hallgatja az edzőteremben a súlyára vonatkozó nem túl szép megjegyzéseket, az enyhén szólva demoralizáló és önbizalom-romboló, de semmiképpen sem motiváló. (…) Nem gondolom, hogy normális edzői magatartás lenne az, hogy naponta háromszor állítanak mérlegre egy tizenéves gyereket és még este lefekvés előtt is mérlegre kellett állnia és küldenie a fotót az edzőjének

– áll a bejegyzésben.

Az utolsó két világkupáját fáradásos nagytomportöréssel csinálta végig, ami után ki kellett hagynia majdnem egy évet, de abban a reményben tért vissza, hogy ott lehet a 2024-es párizsi olimpián. Azonban közölték vele, hogy Franciaországban nem számolnak vele, majd csak 2028-ban, Los Angelesben. Ekkor érezte úgy Kocsis Evelin, hogy ezt nem bírja tovább és abbahagyja a sportot.

Amikor próbáltuk jelezni a problémákat, kaptunk egy behívót a nem megfelelő szülői magatartás miatt, Evi pedig egy két napi edzéstől való eltiltást és azt találták mondani, hogy a gyerekem sikeressége útjában állok. (…) Nem az akarat és a következetességgel elvégzett munka hiánya volt a probléma, hanem lelkileg fáradt bele a rengeteg igazságtalanságba és megalázásba

– írta az édesanya.

A magyar ritmikus gimnasztikában 2024-ben robbant ki egy botrány, akkor jelent meg az azóta bezárt Szabad Európán egy cikk, amiből kiderült, hogy ritmikusgimnasztika-körökben több volt sportoló, szülő és edző kifogásolta egy szakmai vezető magatartását a versenyzőkkel. Azt pedig a Népszava tette hozzá, hogy nemzetközi vizsgálat is zajlik az ügyben, amit a svájci székhelyű, a tornasport etikai és fegyelmi ügyeivel foglalkozó független szervezet (Gymnastics Ethics Foundation, GEF) végez és megnevezték Deutsch-Lazsányi Erikát érintett edzőként. A GEF 2025-ben hivatalosan információkat kért ki egy, a magyar ritmikus gimnasztikát érintő ügyben. A szervezet az elmúlt években több súlyos szankciót hozott a ritmikus gimnasztikában tevékenykedők ellen, elsősorban bántalmazással és bírói szabálysértésekkel kapcsolatos esetekben.

Deutsch Tamás felesége több pert is indított, de volt, amelyet elvesztett és olyan is, amitől elállt – mint például a Telex esetében.